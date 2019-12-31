А подскажите, пожалуйста, реквизиты для пополнения депозита СЭПом? Через котловой какой-то или уже напрямую на IBAN? Мог бы с "Зелёной " пополнить, да не хочу заранее задолженность гасить Заранее благодарю.
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konokrad написав:А подскажите, пожалуйста, реквизиты для пополнения депозита СЭПом? Через котловой какой-то или уже напрямую на IBAN? Мог бы с "Зелёной " пополнить, да не хочу заранее задолженность гасить Заранее благодарю.
Я у Шапито депо еще не пополнял А если бы решил пополнить, то насочинял бы шонить подобное: МФО 307770 Рахунок 2630ххх ЄДРПОУ/ІПН: свій ІПН Отримувач: Cвої ПІБ Призначення платежу: Поповнення вкладу особистими коштами. Без ПДВ Ну и 100грн на первую пополняху бы и закинул
IMPRINTER написав:это с уни. с кдв по тарифам п2п бесплатно
Это при использовании чужих сервисов? В тарифах указано, что в АБанк24
Переказ з «карти для Виплат» на карту іншого банку України (P2P) 0,5%+3 грн
Это точно такая же комиссия, как и по уни за свои. По чужим сервисам тарифа не находил, но исходя из того, что тарифы на переводы одинаковы что по уни за свои, что по КДВ, можно было бы предположить, что по КДВ чужой p2p тоже обойдется в 1%.
чужие сервисы там отдельный тариф ... по уни так и написано, в кдв нет этого пункта про чужие сервисы
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konokrad написав:А подскажите, пожалуйста, реквизиты для пополнения депозита СЭПом? Через котловой какой-то или уже напрямую на IBAN? Мог бы с "Зелёной " пополнить, да не хочу заранее задолженность гасить Заранее благодарю.
уже все прямыми ... карты в т.ч. ... можно конечно через транзитный старый но заходит в разы дольше ... напрямую на картсчет залетает сэп очень быстро
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