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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1485148614871488

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 184
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:06

  clientage написав:
  ingtrans написав:можно было бы предположить

не нуна предполагать, нуна проверять :)

Да интересно даже где в тарифах это указано. Я не находил, а пробовать с комиссий и не хочу. :)

  clientage написав:Если нет комисс, то она и не указывается в Тарифах
Ну не хочет банка писать в соответствующей строке Тарифа - пусто :)

Ну в подробных тарифах (https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 7/?lang=uk) вообще нет ничего о чужих p2p.
Востаннє редагувалось ingtrans в Сер 01 січ, 2020 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:08

  ingtrans написав:
  clientage написав:
  ingtrans написав:можно было бы предположить

не нуна предполагать, нуна проверять :)

Да интересно даже где в тарифах это указано. Я не находил, а пробовать с комиссий и не хочу. :)

так а как вы узнаете есть комис или нет или её просто забыли указать?
Думаете, шо добрый дядя вам все расскажет? А мож он уже злой дядя? :mrgreen:

ПС. Тем более, шо вам двое достаточно опытных форумч-на грят, шо нэма, а вы им все равно не верите. Я б на вашем месте уже магарыч какой заслал этим перцам :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:11

Re: А-Банк

  clientage написав:так а как вы узнаете есть комис или нет или её просто забыли указать?
Думаете, шо добрый дядя вам все расскажет? А мож он уже злой дядя?

Добрый дядя выше сказал
  IMPRINTER написав:с кдв по тарифам п2п бесплатно.

вот и интересно, где эти тарифы можно посмотреть. Я не находил.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:24

Re: А-Банк

А подскажите, пожалуйста, реквизиты для пополнения депозита СЭПом?
Через котловой какой-то или уже напрямую на IBAN?
Мог бы с "Зелёной " пополнить, да не хочу заранее задолженность гасить :roll:
Заранее благодарю.
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:31

  konokrad написав:А подскажите, пожалуйста, реквизиты для пополнения депозита СЭПом?
Через котловой какой-то или уже напрямую на IBAN?
Мог бы с "Зелёной " пополнить, да не хочу заранее задолженность гасить :roll:
Заранее благодарю.

Я у Шапито депо еще не пополнял
А если бы решил пополнить, то насочинял бы шонить подобное:
МФО 307770
Рахунок 2630ххх
ЄДРПОУ/ІПН: свій ІПН
Отримувач: Cвої ПІБ
Призначення платежу:
Поповнення вкладу особистими коштами. Без ПДВ
Ну и 100грн на первую пополняху бы и закинул :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:32

  ingtrans написав:
  IMPRINTER написав:это с уни.
с кдв по тарифам п2п бесплатно

Это при использовании чужих сервисов? В тарифах указано, что в АБанк24
Переказ з «карти для Виплат» на карту іншого банку України (P2P) 0,5%+3 грн

Это точно такая же комиссия, как и по уни за свои. По чужим сервисам тарифа не находил, но исходя из того, что тарифы на переводы одинаковы что по уни за свои, что по КДВ, можно было бы предположить, что по КДВ чужой p2p тоже обойдется в 1%.


чужие сервисы там отдельный тариф ... по уни так и написано, в кдв нет этого пункта про чужие сервисы
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:34

  konokrad написав:А подскажите, пожалуйста, реквизиты для пополнения депозита СЭПом?
Через котловой какой-то или уже напрямую на IBAN?
Мог бы с "Зелёной " пополнить, да не хочу заранее задолженность гасить :roll:
Заранее благодарю.


уже все прямыми ... карты в т.ч. ... можно конечно через транзитный старый но заходит в разы дольше ... напрямую на картсчет залетает сэп очень быстро
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