Додано: Сер 01 січ, 2020 18:45

кстати, еще прикол по финмону ... поле того как я ответил на их писюльку, приложив туда выписку из минсдоха с доходами, которые в разу превышают оборот по счету - так они мне снова пишут, чтоб я предоставил им компии документов на основании которых я получал доходы от тех организаций что есть в госреестре )))

с доходов по которым уплачены налоги и по которым у налоговой нет вопросов - какой му вонбючему а-банку я должен предоставить на основании чего они мне поатили доходы с кооторых я уплатил налоги и по которым у налоговой нет пертензий ... рука лицо ... это при том что от этих организщаций никопейки на счета а -банка не поступали - они просто указаны у меня в декларации как источник полученных доходов.

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