Да интересно даже где в тарифах это указано. Я не находил, а пробовать с комиссий и не хочу.
Ну в подробных тарифах (
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:06
Да интересно даже где в тарифах это указано. Я не находил, а пробовать с комиссий и не хочу.
Ну в подробных тарифах (
Востаннє редагувалось ingtrans в Сер 01 січ, 2020 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 січ, 2020 18:08
так а как вы узнаете есть комис или нет или её просто забыли указать?
Думаете, шо добрый дядя вам все расскажет? А мож он уже злой дядя?
ПС. Тем более, шо вам двое достаточно опытных форумч-на грят, шо нэма, а вы им все равно не верите. Я б на вашем месте уже магарыч какой заслал этим перцам
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 01 січ, 2020 18:11
Re: А-Банк
Додано: Сер 01 січ, 2020 18:24
Re: А-Банк
А подскажите, пожалуйста, реквизиты для пополнения депозита СЭПом?
Через котловой какой-то или уже напрямую на IBAN?
Мог бы с "Зелёной " пополнить, да не хочу заранее задолженность гасить
Заранее благодарю.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:31
Я у Шапито депо еще не пополнял
А если бы решил пополнить, то насочинял бы шонить подобное:
МФО 307770
Рахунок 2630ххх
ЄДРПОУ/ІПН: свій ІПН
Отримувач: Cвої ПІБ
Призначення платежу:
Поповнення вкладу особистими коштами. Без ПДВ
Ну и 100грн на первую пополняху бы и закинул
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 01 січ, 2020 18:32
чужие сервисы там отдельный тариф ... по уни так и написано, в кдв нет этого пункта про чужие сервисы
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:34
уже все прямыми ... карты в т.ч. ... можно конечно через транзитный старый но заходит в разы дольше ... напрямую на 2620 карты залетает сэп очень быстро
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:44
Додано: Сер 01 січ, 2020 18:45
кстати, еще прикол по финмону ... поле того как я ответил на их писюльку, приложив туда выписку из минсдоха с доходами, которые в разу превышают оборот по счету - так они мне снова пишут, чтоб я предоставил им компии документов на основании которых я получал доходы от тех организаций что есть в госреестре )))
с доходов по которым уплачены налоги и по которым у налоговой нет вопросов - какой му вонбючему а-банку я должен предоставить на основании чего они мне поатили доходы с кооторых я уплатил налоги и по которым у налоговой нет пертензий ... рука лицо ... это при том что от этих организщаций никопейки на счета а -банка не поступали - они просто указаны у меня в декларации как источник полученных доходов.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:46
А как быстро возвращает?
За 3..4 дн вернется, без всяких доп. контактов с чатом Шапито?
ПС. Т.е. нужна таки отдельная дебетка. У меня вот такая Уни с фото осталась
... делайте хоть что-нибудь!
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