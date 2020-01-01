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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1487148814891490>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 184
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:55

  Ferlakur написав:
  konokrad написав:А подскажите, пожалуйста, реквизиты для пополнения депозита СЭПом?
Через котловой какой-то или уже напрямую на IBAN?
Мог бы с "Зелёной " пополнить, да не хочу заранее задолженность гасить :roll:
Заранее благодарю.

Депозит нельзя. Возвращает назад.


с недавнего времени :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:57

  clientage написав:
  Ferlakur написав:
  konokrad написав:А подскажите, пожалуйста, реквизиты для пополнения депозита СЭПом?
Через котловой какой-то или уже напрямую на IBAN?
Мог бы с "Зелёной " пополнить, да не хочу заранее задолженность гасить :roll:
Заранее благодарю.

Депозит нельзя. Возвращает назад.

А как быстро возвращает?
За 3..4 дн вернется, без всяких доп. контактов с чатом Шапито?

ПС. Т.е. нужна таки отдельная дебетка. У меня вот такая Уни с фото осталась :wink:

Вернули в день отправки, с формулировкой #ПОВЕРНЕННЯ ПЛАТЕЖУ '6653914323' вiд 21/12/2019. запрещено пополнение депозита из другого банка.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:59

  Ferlakur написав:Вернули в день отправки, с формулировкой #ПОВЕРНЕННЯ ПЛАТЕЖУ '6653914323' вiд 21/12/2019. запрещено пополнение депозита из другого банка.


до 28.11 заходило на ура )
с 28.11 (одновременно с письмом от финмона) вырубили возможность принимать сэп на 2630 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:04

Возврат кстати идет как обычный перевод, со снятием комиссии на вход, если она есть.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:12

  Ferlakur написав:Возврат кстати идет как обычный перевод, со снятием комиссии на вход, если она есть.


это смотря какой у вас банк-отправитель и его настройки
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:38

Вообщем в Шапито как в шапито :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:22

Re: А-Банк

Если я закинул СЕПом из другого банка жене на Зелёную, а она открыла депо, то КБ положен ей за эти деньги из другого банка?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:23

reef
А какая разница, кто пополнил ВАШ счёт?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:01

С час назад выбрал категории кешбека.
Но до сих пор они не отображаются. По-новой выбирать не предлагает.
Приложение - последняя бета
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:18

  Вкладчик1234 написав:С час назад выбрал категории кешбека.
Но до сих пор они не отображаются.

Пролистайте вниз. Они их в этот раз в подвал засунули. Сам сначала не мог найти )
arkavs
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