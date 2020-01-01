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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2020 18:55
Ferlakur написав: konokrad написав:
А подскажите, пожалуйста, реквизиты для пополнения депозита СЭПом?
Через котловой какой-то или уже напрямую на IBAN?
Мог бы с "Зелёной " пополнить, да не хочу заранее задолженность гасить
Заранее благодарю.
Депозит нельзя. Возвращает назад.
с недавнего времени
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:57
clientage написав: Ferlakur написав: konokrad написав:
А подскажите, пожалуйста, реквизиты для пополнения депозита СЭПом?
Через котловой какой-то или уже напрямую на IBAN?
Мог бы с "Зелёной " пополнить, да не хочу заранее задолженность гасить
Заранее благодарю.
Депозит нельзя. Возвращает назад.
А как быстро возвращает?
За 3..4 дн вернется, без всяких доп. контактов с чатом Шапито?
ПС. Т.е. нужна таки отдельная дебетка. У меня вот такая Уни с фото осталась
Вернули в день отправки, с формулировкой #ПОВЕРНЕННЯ ПЛАТЕЖУ '6653914323' вiд 21/12/2019. запрещено пополнение депозита из другого банка.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:59
Ferlakur написав:
Вернули в день отправки, с формулировкой #ПОВЕРНЕННЯ ПЛАТЕЖУ '6653914323' вiд 21/12/2019. запрещено пополнение депозита из другого банка.
до 28.11 заходило на ура )
с 28.11 (одновременно с письмом от финмона) вырубили возможность принимать сэп на 2630
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Додано: Сер 01 січ, 2020 19:04
Возврат кстати идет как обычный перевод, со снятием комиссии на вход, если она есть.
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Ferlakur
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Додано: Сер 01 січ, 2020 19:12
Ferlakur написав:
Возврат кстати идет как обычный перевод, со снятием комиссии на вход, если она есть.
это смотря какой у вас банк-отправитель и его настройки
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Додано: Сер 01 січ, 2020 19:38
Вообщем в Шапито как в шапито
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 01 січ, 2020 22:22
Если я закинул СЕПом из другого банка жене на Зелёную, а она открыла депо, то КБ положен ей за эти деньги из другого банка?
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Додано: Сер 01 січ, 2020 22:23
reef
А какая разница, кто пополнил ВАШ счёт?
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Додано: Сер 01 січ, 2020 23:01
С час назад выбрал категории кешбека.
Но до сих пор они не отображаются. По-новой выбирать не предлагает.
Приложение - последняя бета
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 01 січ, 2020 23:18
Вкладчик1234 написав:
С час назад выбрал категории кешбека.
Но до сих пор они не отображаются.
Пролистайте вниз. Они их в этот раз в подвал засунули. Сам сначала не мог найти )
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arkavs
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