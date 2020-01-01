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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1487148814891490

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 184
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:21

  arkavs написав:
  Вкладчик1234 написав:С час назад выбрал категории кешбека.
Но до сих пор они не отображаются.

Пролистайте вниз. Они их в этот раз в подвал засунули. Сам сначала не мог найти )

Есть, спасибо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:15

  Vorlon написав:reef
А какая разница, кто пополнил ВАШ счёт?

Так месяц уже прошёл, а КБ всё нет. :evil:
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:17

  reef написав:
  Vorlon написав:reef
А какая разница, кто пополнил ВАШ счёт?

Так месяц уже прошёл, а КБ всё нет. :evil:

І шо каже тепла лінія?
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:27

  reef написав:
  Vorlon написав:reef
А какая разница, кто пополнил ВАШ счёт?

Так месяц уже прошёл, а КБ всё нет. :evil:

так через неделю нуна было оставить заявку в чате
А еще через неделю -- ускоритель на эту заявку
И, наконец, еще через неделю получить таки выплату :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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