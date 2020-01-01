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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2020 23:21
arkavs написав: Вкладчик1234 написав:
С час назад выбрал категории кешбека.
Но до сих пор они не отображаются.
Пролистайте вниз. Они их в этот раз в подвал засунули. Сам сначала не мог найти )
Есть, спасибо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 02 січ, 2020 12:15
Vorlon написав:reef
А какая разница, кто пополнил ВАШ счёт?
Так месяц уже прошёл, а КБ всё нет.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 12:17
reef написав: Vorlon написав:reef
А какая разница, кто пополнил ВАШ счёт?
Так месяц уже прошёл, а КБ всё нет.
І шо каже тепла лінія?
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Додано: Чет 02 січ, 2020 12:27
reef написав: Vorlon написав:reef
А какая разница, кто пополнил ВАШ счёт?
Так месяц уже прошёл, а КБ всё нет.
так через неделю нуна было оставить заявку в чате
А еще через неделю -- ускоритель на эту заявку
И, наконец, еще через неделю получить таки выплату
... делайте хоть что-нибудь!
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