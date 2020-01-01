Додано: Чет 02 січ, 2020 18:48
vasyas написав:
А якщо зробив заявку з номером, 3 дня пройшло - а результату по заявці немає.
І коли буде - "не мають можливості сказати". Ще якось прискорити можна?
Практично ні...лише подати нове звернення.
Банка працює з порушеннями. В відділенні немає можливості письмово зареструвати звернення від імярека. А електронне звернення до справи не пришиєш.
Хоча якщо є грамотні юристи нехай підкажуть як це можна зробити?
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