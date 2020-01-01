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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1488148914901491

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 184
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:48

  vasyas написав:А якщо зробив заявку з номером, 3 дня пройшло - а результату по заявці немає.
І коли буде - "не мають можливості сказати". Ще якось прискорити можна?

Практично ні...лише подати нове звернення.
Банка працює з порушеннями. В відділенні немає можливості письмово зареструвати звернення від імярека. А електронне звернення до справи не пришиєш.
Хоча якщо є грамотні юристи нехай підкажуть як це можна зробити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 1488148914901491
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