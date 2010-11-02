А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 18:48
vasyas написав:
А якщо зробив заявку з номером, 3 дня пройшло - а результату по заявці немає.
І коли буде - "не мають можливості сказати". Ще якось прискорити можна?
Практично ні...лише подати нове звернення.
Банка працює з порушеннями. В відділенні немає можливості письмово зареструвати звернення від імярека. А електронне звернення до справи не пришиєш.
Хоча якщо є грамотні юристи нехай підкажуть як це можна зробити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:15
arkavs написав: Вкладчик1234 написав:
С час назад выбрал категории кешбека.
Но до сих пор они не отображаются.
Пролистайте вниз. Они их в этот раз в подвал засунули. Сам сначала не мог найти )
Нас читают
Приложение обновилось, и теперь свежевыбранные категории кешбека находятся вверху списка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:26
clientage написав: reef
, угуу
Мона и через вэб-ИБ постучать
Через вэб-ИБ не получается войти - пароль, который для мобильного приложения, в вэб-ИБ не срабатывает.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:23
reef написав: clientage написав: reef
, угуу
Мона и через вэб-ИБ постучать
Через вэб-ИБ не получается войти - пароль, который для мобильного приложения, в вэб-ИБ не срабатывает.
у меня пароль одинаковый, может Вы имели в виду код быстрого доступа в мобильное приложение...
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velvet
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:26
velvet написав: reef написав:
Через вэб-ИБ не получается войти - пароль, который для мобильного приложения, в вэб-ИБ не срабатывает.
у меня пароль одинаковый, может Вы имели в виду
код быстрого доступа
в мобильное приложение...
А что это такое?
reef
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:22
в АБ веб ІБ нема коду швидкого доступу (як наприклад є в ПБ -
http://prntscr.com/qits4t
),
в АБ просто QR код для завантаження мобільного додатку -
http://prntscr.com/qitrmu
greenozon
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:23
reef написав: velvet написав: reef написав:
Через вэб-ИБ не получается войти - пароль, который для мобильного приложения, в вэб-ИБ не срабатывает.
у меня пароль одинаковый, может Вы имели в виду
код быстрого доступа
в мобильное приложение...
А что это такое?
имел в виду вход в мобильное приложение по ПИН коду карты вместо пароля, у Абанка есть такое предложение простого входа, как они его называют
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
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