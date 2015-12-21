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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1492149314941495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 184
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 21:50

Amid

если за кредитные, то на 2 выбраные категории только 1%.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 21:59

  Amid написав:
  Flamingo написав:Если по покупкам - то за кредитные - все 1%, за "свои"

Точно 1% на все по зелёной за кредитные не смотря на выбранные категории? Или я не так понял.

1% за кредитные на любую из двух выбранных категорий в месяц
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:12

  Flamingo написав:
  tano написав:Господа, напомните пож. какой макс. кишмиш в этом ломбарде?
Уточнять надо о каком кишмише речь? Если к депо за пополнение с чужих карт - то 0,5% чистыми? Если по покупкам - то за кредитные - все 1%, за "свои" - зависит от месяца и категории - в этом месяце по "Цветам" - 20% грязными.

Некорректно, наверное, задал вопрос. Имелось ввиду макс. сумма в месяц по покупкам.
tano
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:28

  tano написав:
  Flamingo написав:
  tano написав:Господа, напомните пож. какой макс. кишмиш в этом ломбарде?
Уточнять надо о каком кишмише речь? Если к депо за пополнение с чужих карт - то 0,5% чистыми? Если по покупкам - то за кредитные - все 1%, за "свои" - зависит от месяца и категории - в этом месяце по "Цветам" - 20% грязными.

Некорректно, наверное, задал вопрос. Имелось ввиду макс. сумма в месяц по покупкам.

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