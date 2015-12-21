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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 січ, 2020 21:50
Amid
если за кредитные, то на 2 выбраные категории только 1%.
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Додано: Вів 07 січ, 2020 21:59
Amid написав: Flamingo написав:
Если по покупкам - то за кредитные - все 1%, за "свои"
Точно 1% на все по зелёной за кредитные не смотря на выбранные категории? Или я не так понял.
1% за кредитные на любую из двух выбранных категорий в месяц
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Вів 07 січ, 2020 22:12
Flamingo написав: tano написав:
Господа, напомните пож. какой макс. кишмиш в этом ломбарде?
Уточнять надо о каком кишмише речь? Если к депо за пополнение с чужих карт - то 0,5% чистыми? Если по покупкам - то за кредитные - все 1%, за "свои" - зависит от месяца и категории - в этом месяце по "Цветам" - 20% грязными.
Некорректно, наверное, задал вопрос. Имелось ввиду макс. сумма в месяц по покупкам.
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tano
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Додано: Вів 07 січ, 2020 22:28
tano написав: Flamingo написав: tano написав:
Господа, напомните пож. какой макс. кишмиш в этом ломбарде?
Уточнять надо о каком кишмише речь? Если к депо за пополнение с чужих карт - то 0,5% чистыми? Если по покупкам - то за кредитные - все 1%, за "свои" - зависит от месяца и категории - в этом месяце по "Цветам" - 20% грязными.
Некорректно, наверное, задал вопрос. Имелось ввиду макс. сумма в месяц по покупкам.
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