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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 січ, 2020 21:50
Amid
если за кредитные, то на 2 выбраные категории только 1%.
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melkh
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Додано: Вів 07 січ, 2020 21:59
Amid написав: Flamingo написав:
Если по покупкам - то за кредитные - все 1%, за "свои"
Точно 1% на все по зелёной за кредитные не смотря на выбранные категории? Или я не так понял.
1% за кредитные на любую из двух выбранных категорий в месяц
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Вів 07 січ, 2020 22:12
Flamingo написав: tano написав:
Господа, напомните пож. какой макс. кишмиш в этом ломбарде?
Уточнять надо о каком кишмише речь? Если к депо за пополнение с чужих карт - то 0,5% чистыми? Если по покупкам - то за кредитные - все 1%, за "свои" - зависит от месяца и категории - в этом месяце по "Цветам" - 20% грязными.
Некорректно, наверное, задал вопрос. Имелось ввиду макс. сумма в месяц по покупкам.
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tano
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Додано: Вів 07 січ, 2020 22:28
tano написав: Flamingo написав: tano написав:
Господа, напомните пож. какой макс. кишмиш в этом ломбарде?
Уточнять надо о каком кишмише речь? Если к депо за пополнение с чужих карт - то 0,5% чистыми? Если по покупкам - то за кредитные - все 1%, за "свои" - зависит от месяца и категории - в этом месяце по "Цветам" - 20% грязными.
Некорректно, наверное, задал вопрос. Имелось ввиду макс. сумма в месяц по покупкам.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 08 січ, 2020 17:23
Тут тоже, дает снять кешбек только от 100 грн.?
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demichh
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Додано: Сер 08 січ, 2020 17:25
demichh написав:
Тут тоже, дает снять кешбек только от 100 грн.?
Да.
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jay2004
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Додано: Сер 08 січ, 2020 17:31
Подскажите, я правильно понимаю, что СЭП с "Зеленой" в счет собственных средств бесплатный? Заканчивается небольшой депозит, забрать хочу или СЭПом или наличкой, но кроме "зеленой" никаких гривневых карт не осталось. Или придется срочно бежать за КДВ?
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M-Audio
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Додано: Сер 08 січ, 2020 17:37
M-Audio написав:
Подскажите, я правильно понимаю, что СЭП с "Зеленой" в счет собственных средств бесплатный? Заканчивается небольшой депозит, забрать хочу или СЭПом или наличкой, но кроме "зеленой" никаких гривневых карт не осталось. Или придется срочно бежать за КДВ?
КДВ має бути на хазяйстві. СЕП від братків ....завеликі ризики.
Стараюсь завжди забирати в касі з КДВ - попоредньо замовивши.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:00
Квесторе_поверніться написав: M-Audio написав:
Подскажите, я правильно понимаю, что СЭП с "Зеленой" в счет собственных средств бесплатный? Заканчивается небольшой депозит, забрать хочу или СЭПом или наличкой, но кроме "зеленой" никаких гривневых карт не осталось. Или придется срочно бежать за КДВ?
КДВ має бути на хазяйстві. СЕП від братків ....завеликі ризики.
Стараюсь завжди забирати в касі з КДВ - попоредньо замовивши.
Все что попередньо это хорошо ,но не результат и минимум два посещения и максимум в пустую лост тайм
никому не верю
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sens
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