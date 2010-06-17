rollo написав:Будет ли кешбэк при оплате авиабилетов при покупке на сайте визза или рейнэйр?
Вопрос интересный и на 100% вам гарантий никто не даст. С одной стороны - платеж заграничный - а в условиях кэшбека у "ломбарда" написано, что они платят кэшбек только по транзакциям в Украине. С другой стороны я покупал весной билеты у катарцев - и кэшбек был. Но в моем случае валюта оплаты была гривна (причем честная, а не DCCишная). Поэтому думаю если в вашем платеже будут форинты или евро - то кишмиша скорее всего может и не быть - если же гривна (но не DCC), то будет.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
rollo написав:Будет ли кешбэк при оплате авиабилетов при покупке на сайте визза или рейнэйр?
Вопрос интересный и на 100% вам гарантий никто не даст. С одной стороны - платеж заграничный - а в условиях кэшбека у "ломбарда" написано, что они платят кэшбек только по транзакциям в Украине. С другой стороны я покупал весной билеты у катарцев - и кэшбек был. Но в моем случае валюта оплаты была гривна (причем честная, а не DCCишная). Поэтому думаю если в вашем платеже будут форинты или евро - то кишмиша скорее всего может и не быть - если же гривна (но не DCC), то будет.
ОК. На сайте визза можно выбрать валюту оплаты. Как определить честная ли там гривня?
rollo написав:Будет ли кешбэк при оплате авиабилетов при покупке на сайте визза или рейнэйр?
Вопрос интересный и на 100% вам гарантий никто не даст. С одной стороны - платеж заграничный - а в условиях кэшбека у "ломбарда" написано, что они платят кэшбек только по транзакциям в Украине. С другой стороны я покупал весной билеты у катарцев - и кэшбек был. Но в моем случае валюта оплаты была гривна (причем честная, а не DCCишная). Поэтому думаю если в вашем платеже будут форинты или евро - то кишмиша скорее всего может и не быть - если же гривна (но не DCC), то будет.
На сайте визза можно выбрать валюту оплаты. Как определить честная ли там гривня?
Не важно какую валюту оплаты вы выбираете на сайте Визза, важно в какой валюте визз списывает деньги с карты! А это вы наверняка не узнаете наперед никогда//)
rollo написав:Будет ли кешбэк при оплате авиабилетов при покупке на сайте визза или рейнэйр?
Вопрос интересный и на 100% вам гарантий никто не даст. С одной стороны - платеж заграничный - а в условиях кэшбека у "ломбарда" написано, что они платят кэшбек только по транзакциям в Украине. С другой стороны я покупал весной билеты у катарцев - и кэшбек был. Но в моем случае валюта оплаты была гривна (причем честная, а не DCCишная). Поэтому думаю если в вашем платеже будут форинты или евро - то кишмиша скорее всего может и не быть - если же гривна (но не DCC), то будет.
ОК. На сайте визза можно выбрать валюту оплаты. Как определить честная ли там гривня?
На сайте визза оплата в гривне это на 100% dcc, транзакция процессится в Венгрии