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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1493149414951496

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 184
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:24

  rollo написав:Будет ли кешбэк при оплате авиабилетов при покупке на сайте визза или рейнэйр?

Вопрос интересный и на 100% вам гарантий никто не даст. С одной стороны - платеж заграничный - а в условиях кэшбека у "ломбарда" написано, что они платят кэшбек только по транзакциям в Украине. С другой стороны я покупал весной билеты у катарцев - и кэшбек был. Но в моем случае валюта оплаты была гривна (причем честная, а не DCCишная). Поэтому думаю если в вашем платеже будут форинты или евро - то кишмиша скорее всего может и не быть - если же гривна (но не DCC), то будет.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:29

  Flamingo написав:
  rollo написав:Будет ли кешбэк при оплате авиабилетов при покупке на сайте визза или рейнэйр?

Вопрос интересный и на 100% вам гарантий никто не даст. С одной стороны - платеж заграничный - а в условиях кэшбека у "ломбарда" написано, что они платят кэшбек только по транзакциям в Украине. С другой стороны я покупал весной билеты у катарцев - и кэшбек был. Но в моем случае валюта оплаты была гривна (причем честная, а не DCCишная). Поэтому думаю если в вашем платеже будут форинты или евро - то кишмиша скорее всего может и не быть - если же гривна (но не DCC), то будет.

ОК. На сайте визза можно выбрать валюту оплаты. Как определить честная ли там гривня?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:45

  rollo написав:
  Flamingo написав:
  rollo написав:Будет ли кешбэк при оплате авиабилетов при покупке на сайте визза или рейнэйр?
Вопрос интересный и на 100% вам гарантий никто не даст. С одной стороны - платеж заграничный - а в условиях кэшбека у "ломбарда" написано, что они платят кэшбек только по транзакциям в Украине. С другой стороны я покупал весной билеты у катарцев - и кэшбек был. Но в моем случае валюта оплаты была гривна (причем честная, а не DCCишная). Поэтому думаю если в вашем платеже будут форинты или евро - то кишмиша скорее всего может и не быть - если же гривна (но не DCC), то будет.
На сайте визза можно выбрать валюту оплаты. Как определить честная ли там гривня?
Не важно какую валюту оплаты вы выбираете на сайте Визза, важно в какой валюте визз списывает деньги с карты! А это вы наверняка не узнаете наперед никогда//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:47

  rollo написав:
  Flamingo написав:
  rollo написав:Будет ли кешбэк при оплате авиабилетов при покупке на сайте визза или рейнэйр?

Вопрос интересный и на 100% вам гарантий никто не даст. С одной стороны - платеж заграничный - а в условиях кэшбека у "ломбарда" написано, что они платят кэшбек только по транзакциям в Украине. С другой стороны я покупал весной билеты у катарцев - и кэшбек был. Но в моем случае валюта оплаты была гривна (причем честная, а не DCCишная). Поэтому думаю если в вашем платеже будут форинты или евро - то кишмиша скорее всего может и не быть - если же гривна (но не DCC), то будет.

ОК. На сайте визза можно выбрать валюту оплаты. Как определить честная ли там гривня?

На сайте визза оплата в гривне это на 100% dcc, транзакция процессится в Венгрии
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:58

  antey718 написав:На сайте визза оплата в гривне это на 100% dcc, транзакция процессится в Венгрии

Уже понял. Лучшая оплата на сайте визза - это банковский перевод. Только кешбэка не будет.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:30

Re: А-Банк

Почитайте условия визза. Основная валюта транзакции - валюта страны вылета, исли не ошибаюсь.
Выбор другой валюты - сразу невыгодный курс. Всегда!

И тем не менее, гривна, скорее всего ДССшная. Сима свой 1% забирала.
Alpha1251
 
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