Додано: Сер 08 січ, 2020 23:24

rollo написав: Будет ли кешбэк при оплате авиабилетов при покупке на сайте визза или рейнэйр? Будет ли кешбэк при оплате авиабилетов при покупке на сайте визза или рейнэйр?

Вопрос интересный и на 100% вам гарантий никто не даст. С одной стороны - платеж заграничный - а в условиях кэшбека у "ломбарда" написано, что они платят кэшбек только по транзакциям в Украине. С другой стороны я покупал весной билеты у катарцев - и кэшбек был. Но в моем случае валюта оплаты была гривна (причем честная, а не DCCишная). Поэтому думаю если в вашем платеже будут форинты или евро - то кишмиша скорее всего может и не быть - если же гривна (но не DCC), то будет.