И вот еще. MCC 3301: Wizz Air. MCC коды с 3000 до 3301 зарезервированы для отдельных авиакомпаний. Этот код не входит в перечень кодов категории "путешествия" абанки - 3000-3299, 3501-3999. Так что кешбэка не будет в любом случае при оплате картой абанки.
rollo написав:И вот еще. MCC 3301: Wizz Air. MCC коды с 3000 до 3301 зарезервированы для отдельных авиакомпаний. Этот код не входит в перечень кодов категории "путешествия" абанки - 3000-3299, 3501-3999. Так что кешбэка не будет в любом случае при оплате картой абанки.
Похожая ситуация была по Моне года два назад - там был аналогичный перечень МСС - дело в том, что Виззы и Рийан я так понимаю получили персональные МСС относительно недавно - так Моня оперативно добавил их МСС в свой перечень. А-банка похоже тупо скопировала перечень МСС с первичного "мониного". Учитывая что "ломбард" не столь мобилен как Моня думаю их картой таки лучше не платить за билеты "венгров" и "ирландцев"
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Flamingo написав:Похожая ситуация была по Моне года два назад - там был аналогичный перечень МСС - дело в том, что Виззы и Рийан я так понимаю получили персональные МСС относительно недавно - так Моня оперативно добавил их МСС в свой перечень. А-банка похоже тупо скопировала перечень МСС с первичного "мониного". Учитывая что "ломбард" не столь мобилен как Моня думаю их картой таки лучше не платить за билеты "венгров" и "ирландцев"
Семь раз отмерь - один раз отрежь. Это тот случай.
vcy написав:Как правильно оплатить на сайте Польского "Lot"?
Посмотрите возможность покупки через какие-нибудь украинские сервисы. Вполне могут получится неплохие варианты. К примеру интересующие меня тикеты у Lot'a сейчас получаются на их сайте 10418 грн., а если покупать их же через Тикетс.юа - 10433 грн. Думаю 15 грн. можно и потерять если разбить на 2 покупки (летит 2 человека) и оплатить их двумя "зеленками". В общем сравните несколько вариантов и выберите, что для вас лучше
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
vcy написав:Небольшую разницу Тикетса можно отбить через онлайн кешбек сервис
Не так уже і просто це зробити: коли переходиш за реферальним посиланням Тікетс збільшує ціну і надбавка перевищує кишмиш у кілька разів. Завжди звіряйте з ціною, що показує у анонімному режимі, бо у них там "тисячі факторів" працюють над ціноутворенням. З іншого боку, найнижчу ціну, коли я з цим грався, мені вдалося з них вибити при переході з одного з агрегаторів (підозрюю, що вони її свідомо занижували, щоб бути у топі видачі), але і вона мене тоді не влаштувала.