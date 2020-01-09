Додано: Чет 09 січ, 2020 10:14

rollo написав: И вот еще.

MCC 3301: Wizz Air. MCC коды с 3000 до 3301 зарезервированы для отдельных авиакомпаний.

Этот код не входит в перечень кодов категории "путешествия" абанки - 3000-3299, 3501-3999.

Так что кешбэка не будет в любом случае при оплате картой абанки. И вот еще.MCC 3301: Wizz Air. MCC коды с 3000 до 3301 зарезервированы для отдельных авиакомпаний.Этот код не входит в перечень кодов категории "путешествия" абанки - 3000-3299, 3501-3999.Так что кешбэка не будет в любом случае при оплате картой абанки.

Похожая ситуация была по Моне года два назад - там был аналогичный перечень МСС - дело в том, что Виззы и Рийан я так понимаю получили персональные МСС относительно недавно - так Моня оперативно добавил их МСС в свой перечень. А-банка похоже тупо скопировала перечень МСС с первичного "мониного". Учитывая что "ломбард" не столь мобилен как Моня думаю их картой таки лучше не платить за билеты "венгров" и "ирландцев"