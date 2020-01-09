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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1494149514961497

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 184
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 09:56

И вот еще.
MCC 3301: Wizz Air. MCC коды с 3000 до 3301 зарезервированы для отдельных авиакомпаний.
Этот код не входит в перечень кодов категории "путешествия" абанки - 3000-3299, 3501-3999.
Так что кешбэка не будет в любом случае при оплате картой абанки.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 10:14

  rollo написав:И вот еще.
MCC 3301: Wizz Air. MCC коды с 3000 до 3301 зарезервированы для отдельных авиакомпаний.
Этот код не входит в перечень кодов категории "путешествия" абанки - 3000-3299, 3501-3999.
Так что кешбэка не будет в любом случае при оплате картой абанки.

Похожая ситуация была по Моне года два назад - там был аналогичный перечень МСС - дело в том, что Виззы и Рийан я так понимаю получили персональные МСС относительно недавно - так Моня оперативно добавил их МСС в свой перечень. А-банка похоже тупо скопировала перечень МСС с первичного "мониного". Учитывая что "ломбард" не столь мобилен как Моня думаю их картой таки лучше не платить за билеты "венгров" и "ирландцев"
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 10:23

  Flamingo написав:Похожая ситуация была по Моне года два назад - там был аналогичный перечень МСС - дело в том, что Виззы и Рийан я так понимаю получили персональные МСС относительно недавно - так Моня оперативно добавил их МСС в свой перечень. А-банка похоже тупо скопировала перечень МСС с первичного "мониного". Учитывая что "ломбард" не столь мобилен как Моня думаю их картой таки лучше не платить за билеты "венгров" и "ирландцев"

Семь раз отмерь - один раз отрежь. Это тот случай.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:40

Идем дальше. При бронировании на Букинге или Айрбнб абанка дает кешбэк?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:02

  rollo написав:Идем дальше. При бронировании на Букинге или Айрбнб абанка дает кешбэк?

Внимательно перечитайте правила кишмиша: https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/main/view-content-458/?lang=uk
Особое внимание обратите на пункт 2.10.7.6. Кешбек нараховується на транзакції, що проходять на території України в валюті гривня.

Если после прочтение данного пункта у Вас остались вопросы - можете потестить на практике. Лично у меня после прочтения подобного - любое желание тестить на заграничных сайтах пропало напрочь.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:42

  Flamingo написав:
  rollo написав:Идем дальше. При бронировании на Букинге или Айрбнб абанка дает кешбэк?

Внимательно перечитайте правила кишмиша: https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/main/view-content-458/?lang=uk
Особое внимание обратите на пункт 2.10.7.6. Кешбек нараховується на транзакції, що проходять на території України в валюті гривня.

Если после прочтение данного пункта у Вас остались вопросы - можете потестить на практике. Лично у меня после прочтения подобного - любое желание тестить на заграничных сайтах пропало напрочь.


Как правильно оплатить на сайте Польского "Lot"? Похоже с "братками" не получится, оплатить Б5(в$)Таза или "Нью Кард" укрСиба, кредиткой Мони, Альфы и т.д.? "Симы" в хозяйстве не имею.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:10

  vcy написав:
  Flamingo написав:
  rollo написав:Идем дальше. При бронировании на Букинге или Айрбнб абанка дает кешбэк?

Внимательно перечитайте правила кишмиша: https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/main/view-content-458/?lang=uk
Особое внимание обратите на пункт 2.10.7.6. Кешбек нараховується на транзакції, що проходять на території України в валюті гривня.

Если после прочтение данного пункта у Вас остались вопросы - можете потестить на практике. Лично у меня после прочтения подобного - любое желание тестить на заграничных сайтах пропало напрочь.


Как правильно оплатить на сайте Польского "Lot"? Похоже с "братками" не получится, оплатить Б5(в$)Таза или "Нью Кард" укрСиба, кредиткой Мони, Альфы и т.д.? "Симы" в хозяйстве не имею.

Я бы оплатил кредиткой мони. На втором месте Трэвел.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:10

Re: А-Банк

  vcy написав:Как правильно оплатить на сайте Польского "Lot"?
Посмотрите возможность покупки через какие-нибудь украинские сервисы. Вполне могут получится неплохие варианты. К примеру интересующие меня тикеты у Lot'a сейчас получаются на их сайте 10418 грн., а если покупать их же через Тикетс.юа - 10433 грн.
Думаю 15 грн. можно и потерять если разбить на 2 покупки (летит 2 человека) и оплатить их двумя "зеленками". :wink:
В общем сравните несколько вариантов и выберите, что для вас лучше
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:14

Flamingo
Небольшую разницу Тикетса можно отбить через онлайн кешбек сервис, но в моем случае самый интересный вариант дешевле на 600 грн.чем у Тикетса.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:59

  vcy написав:Небольшую разницу Тикетса можно отбить через онлайн кешбек сервис

Не так уже і просто це зробити: коли переходиш за реферальним посиланням Тікетс збільшує ціну і надбавка перевищує кишмиш у кілька разів. Завжди звіряйте з ціною, що показує у анонімному режимі, бо у них там "тисячі факторів" працюють над ціноутворенням. З іншого боку, найнижчу ціну, коли я з цим грався, мені вдалося з них вибити при переході з одного з агрегаторів (підозрюю, що вони її свідомо занижували, щоб бути у топі видачі), але і вона мене тоді не влаштувала.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 1494149514961497
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