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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1495149614971498

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 184
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:33

  melkh написав:В мене теж в кварт немає лічильника, зараз все в т.ч.і за садочок і комуналь все через абанк, комісія 0,газ вводжу 0-1,так кожен місяць і пропускає.

А сервис квитанций у вас работает :?: Я что то по платежам в этом году ничего не могу скачать, пишет ошибка и нет.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:45

В этом году еще не оплачивал, буду платить - отпишусь.
melkh
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  #<1 ... 1495149614971498
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