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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:33
melkh написав:
В мене теж в кварт немає лічильника, зараз все в т.ч.і за садочок і комуналь все через абанк, комісія 0,газ вводжу 0-1,так кожен місяць і пропускає.
А сервис квитанций у вас работает
Я что то по платежам в этом году ничего не могу скачать, пишет ошибка и нет.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:45
В этом году еще не оплачивал, буду платить - отпишусь.
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