А сервис квитанций у вас работает Я что то по платежам в этом году ничего не могу скачать, пишет ошибка и нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:33
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:13
Re: А-Банк
Додаток по ночам качает что-то, WiFi ночью отключаю, так весь трафик выкачал.
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:48
думаете крипту майнит?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:01
Інкогніто
а як ви власне визачили, що саме додаток АБ щось качає цілу ніч?
Андроід супер складна платформа, там одночасно працює десятки програм..
+50грн !
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