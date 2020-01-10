А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:33
melkh написав:
В мене теж в кварт немає лічильника, зараз все в т.ч.і за садочок і комуналь все через абанк, комісія 0,газ вводжу 0-1,так кожен місяць і пропускає.
А сервис квитанций у вас работает
Я что то по платежам в этом году ничего не могу скачать, пишет ошибка и нет.
Кучинелли
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:45
В этом году еще не оплачивал, буду платить - отпишусь.
melkh
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Додано: Суб 11 січ, 2020 10:13
Додаток по ночам качает что-то, WiFi ночью отключаю, так весь трафик выкачал.
Інкогніто
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Додано: Суб 11 січ, 2020 10:48
Інкогніто написав:
Додаток по ночам качает что-то, WiFi ночью отключаю, так весь трафик выкачал.
думаете крипту майнит?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Flamingo
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Додано: Суб 11 січ, 2020 11:01
Інкогніто а як ви власне визачили, що саме додаток АБ щось качає цілу ніч? Андроід супер складна платформа, там одночасно працює десятки програм..
greenozon
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Додано: Суб 11 січ, 2020 11:18
greenozon написав: Інкогніто а як ви власне визачили, що саме додаток АБ щось качає цілу ніч? Андроід супер складна платформа, там одночасно працює десятки програм..
На смартфоні є використання ресурсів додатками
Інкогніто
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Додано: Суб 11 січ, 2020 15:16
Коллеги, подскажите кто сталкивался ? Заканчивается годовой гривневый депозит - по какой ставке он автоматически пролонгируется на следующий год, при сумме больше 10000 ?
Ставка сейчас в банке 16,5%, но в условиях есть бонус 0,5% при пролонгации и 1% при размещении депозита от 10000 ? Суммируются оба бонуса 16,5%+0,5%+1%=18% или есть подводные камни ?
lwa
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Додано: Суб 11 січ, 2020 15:35
lwa написав:
Коллеги, подскажите кто сталкивался ? Заканчивается годовой гривневый депозит - по какой ставке он автоматически пролонгируется на следующий год, при сумме больше 10000 ?
Ставка сейчас в банке 16,5%, но в условиях есть бонус 0,5% при пролонгации и 1% при размещении депозита от 10000 ? Суммируются оба бонуса 16,5%+0,5%+1%=18% или есть подводные камни ?
в вашем случае депо продлится под 16,5%+0,5%=17%, для получения 16,5%+1%+0.5% кеш бека, нужно разорвать вклад по окончании и оформить его заново, согласно условиям акции
https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf Акция работает до 15 января.
novichok
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