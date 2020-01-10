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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1495149614971498

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 184
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:33

  melkh написав:В мене теж в кварт немає лічильника, зараз все в т.ч.і за садочок і комуналь все через абанк, комісія 0,газ вводжу 0-1,так кожен місяць і пропускає.

А сервис квитанций у вас работает :?: Я что то по платежам в этом году ничего не могу скачать, пишет ошибка и нет.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:45

В этом году еще не оплачивал, буду платить - отпишусь.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:13

Re: А-Банк

Додаток по ночам качает что-то, WiFi ночью отключаю, так весь трафик выкачал.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:48

  Інкогніто написав:Додаток по ночам качает что-то, WiFi ночью отключаю, так весь трафик выкачал.

думаете крипту майнит?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:01

Інкогніто
а як ви власне визачили, що саме додаток АБ щось качає цілу ніч?
Андроід супер складна платформа, там одночасно працює десятки програм..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:18

Re: А-Банк

greenozon написав:Інкогніто
а як ви власне визачили, що саме додаток АБ щось качає цілу ніч?
Андроід супер складна платформа, там одночасно працює десятки програм..
На смартфоні є використання ресурсів додатками
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:16

Коллеги, подскажите кто сталкивался ? Заканчивается годовой гривневый депозит - по какой ставке он автоматически пролонгируется на следующий год, при сумме больше 10000 ?
Ставка сейчас в банке 16,5%, но в условиях есть бонус 0,5% при пролонгации и 1% при размещении депозита от 10000 ? Суммируются оба бонуса 16,5%+0,5%+1%=18% или есть подводные камни ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:35

  lwa написав:Коллеги, подскажите кто сталкивался ? Заканчивается годовой гривневый депозит - по какой ставке он автоматически пролонгируется на следующий год, при сумме больше 10000 ?
Ставка сейчас в банке 16,5%, но в условиях есть бонус 0,5% при пролонгации и 1% при размещении депозита от 10000 ? Суммируются оба бонуса 16,5%+0,5%+1%=18% или есть подводные камни ?

в вашем случае депо продлится под 16,5%+0,5%=17%, для получения 16,5%+1%+0.5% кеш бека, нужно разорвать вклад по окончании и оформить его заново, согласно условиям акции https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf
Акция работает до 15 января.
novichok
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