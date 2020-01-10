Коллеги, подскажите кто сталкивался ? Заканчивается годовой гривневый депозит - по какой ставке он автоматически пролонгируется на следующий год, при сумме больше 10000 ? Ставка сейчас в банке 16,5%, но в условиях есть бонус 0,5% при пролонгации и 1% при размещении депозита от 10000 ? Суммируются оба бонуса 16,5%+0,5%+1%=18% или есть подводные камни ?
lwa написав:Коллеги, подскажите кто сталкивался ? Заканчивается годовой гривневый депозит - по какой ставке он автоматически пролонгируется на следующий год, при сумме больше 10000 ? Ставка сейчас в банке 16,5%, но в условиях есть бонус 0,5% при пролонгации и 1% при размещении депозита от 10000 ? Суммируются оба бонуса 16,5%+0,5%+1%=18% или есть подводные камни ?
Не просто оформити а грошенята мають вийти з банки а потім зайти безналом.
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