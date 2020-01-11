lwa
під час акції "Зимовий запас" (до 15.01.2020) +1 по лонгації банк не дає
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Додано: Суб 11 січ, 2020 20:20
lwa
під час акції "Зимовий запас" (до 15.01.2020) +1 по лонгації банк не дає
+50грн !
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Додано: Нед 12 січ, 2020 10:43
Спасибо всем отписавшимся. т.к. депозит заканчивается позже 15.01.20 вопрос отпал - я и не думал, как сейчас в банке все стало так сложно с акциями , условия акции на глаза не попадались, просто увидел - от 10000 и все ...
Додано: Нед 12 січ, 2020 10:46
lwa
є ще теоретичний варіант продовження акції.. деякі банки так поступають (от наприклад Форв. продовжив свою акцію +0.5 ще на 3 місяці після закінчення попередньої)
гадаю в банку має хтось сісти, порахувати, проаналізувати чи досягнуті цілі (КПІ) акції і зробити тактичні висновки
+50грн !
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Додано: Нед 12 січ, 2020 10:49
Лайффак: Есть ещё время до 15.01.2020 перевалить за Фонд, забив полустолбик пожирнее сейчас. А потом пополняя, целый год .
P.S. Я именно так и поступил, конец депо - 15.01.2020
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Додано: Нед 12 січ, 2020 10:58
спасибо, думаю так и поступлю
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