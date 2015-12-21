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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1496149714981499

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 184
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:20

lwa
під час акції "Зимовий запас" (до 15.01.2020) +1 по лонгації банк не дає
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 10:43

Спасибо всем отписавшимся. т.к. депозит заканчивается позже 15.01.20 вопрос отпал - я и не думал, как сейчас в банке все стало так сложно с акциями :D , условия акции на глаза не попадались, просто увидел - от 10000 и все ... :oops:
lwa
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 10:46

lwa
є ще теоретичний варіант продовження акції.. деякі банки так поступають (от наприклад Форв. продовжив свою акцію +0.5 ще на 3 місяці після закінчення попередньої)

гадаю в банку має хтось сісти, порахувати, проаналізувати чи досягнуті цілі (КПІ) акції і зробити тактичні висновки
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 10:49

  lwa написав:Спасибо всем отписавшимся. т.к. депозит заканчивается позже 15.01.20 вопрос отпал - я и не думал, как сейчас в банке все стало так сложно с акциями :D , условия акции на глаза не попадались, просто увидел - от 10000 и все ... :oops:


Лайффак: Есть ещё время до 15.01.2020 перевалить за Фонд, забив полустолбик пожирнее сейчас. А потом пополняя, целый год :wink: .

P.S. Я именно так и поступил, конец депо - 15.01.2020 :)
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 10:58

  jay2004 написав:
  lwa написав:Спасибо всем отписавшимся. т.к. депозит заканчивается позже 15.01.20 вопрос отпал - я и не думал, как сейчас в банке все стало так сложно с акциями :D , условия акции на глаза не попадались, просто увидел - от 10000 и все ... :oops:


Лайффак: Есть ещё время до 15.01.2020 перевалить за Фонд, забив полустолбик пожирнее сейчас. А потом пополняя, целый год :wink: .

P.S. Я именно так и поступил, конец депо - 15.01.2020 :)

спасибо, думаю так и поступлю
lwa
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:41

  greenozon написав:lwa
під час акції "Зимовий запас" (до 15.01.2020) +1 по лонгації банк не дає

Акция именно до 15 или все же включительно по 15 число?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:51

  ruvex написав:
  greenozon написав:lwa
під час акції "Зимовий запас" (до 15.01.2020) +1 по лонгації банк не дає

Акция именно до 15 или все же включительно по 15 число?


По 15 включительно.
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jay2004
 
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