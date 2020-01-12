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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1497149814991500

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:50

  Квесторе_поверніться написав:
  yama написав:прийшов за зняттям депозиту з Монобанку - у касі сказали що система не пропускає створили заявку у службу підтримик ... на вирішення заявки у регламенті 3 дні. У свою чергу монобанк каже що проблема на стороні А-Банку ...
краса ... що одні що інші ... Моно не протестували послугу перед випуском на ринок , другі просто поклали болт на чужого клієнта ...

Так комісія за зняття з карти Моно...чи це зняття прямо з депорахунку?

напряму зняття з депо доларів
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:53

Re: А-Банк

  yama написав:напряму зняття з депо доларів

Ок. Зрозумів. А замовляти заздалегідь в братків суму потрібно?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:57

  Квесторе_поверніться написав:
  yama написав:напряму зняття з депо доларів

Ок. Зрозумів. А замовляти заздалегідь в братків суму потрібно?

потрібно. В моєму випадку готівка була в кассі в потрібній кількості , а проблема технічна ... :evil:
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:56

Re: А-Банк

Напомните, пожалуйста
1) Перевод с УНИ на УНИ другого клиента А -банка с комиссией?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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