yama написав:прийшов за зняттям депозиту з Монобанку - у касі сказали що система не пропускає створили заявку у службу підтримик ... на вирішення заявки у регламенті 3 дні. У свою чергу монобанк каже що проблема на стороні А-Банку ... краса ... що одні що інші ... Моно не протестували послугу перед випуском на ринок , другі просто поклали болт на чужого клієнта ...
Так комісія за зняття з карти Моно...чи це зняття прямо з депорахунку?
напряму зняття з депо доларів
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Ок. Зрозумів. А замовляти заздалегідь в братків суму потрібно?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ок. Зрозумів. А замовляти заздалегідь в братків суму потрібно?
потрібно. В моєму випадку готівка була в кассі в потрібній кількості , а проблема технічна ...
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа