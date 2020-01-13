Додано: Пон 13 січ, 2020 14:56

Напомните, пожалуйста

1) Перевод с УНИ на УНИ другого клиента А -банка с комиссией?

2) На какую карту лучше выплатить депо другого клиента А-банка, чтобы я лично смог снять наличку с кассы?

При этом на какую карту мою (УНИ или КДВ) перегнать деньги для получения с кассы?

Т.е. задача снять наличкой Деньги родственника

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