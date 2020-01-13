yama написав:прийшов за зняттям депозиту з Монобанку - у касі сказали що система не пропускає створили заявку у службу підтримик ... на вирішення заявки у регламенті 3 дні. У свою чергу монобанк каже що проблема на стороні А-Банку ... краса ... що одні що інші ... Моно не протестували послугу перед випуском на ринок , другі просто поклали болт на чужого клієнта ...
Так комісія за зняття з карти Моно...чи це зняття прямо з депорахунку?
напряму зняття з депо доларів
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Ок. Зрозумів. А замовляти заздалегідь в братків суму потрібно?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ок. Зрозумів. А замовляти заздалегідь в братків суму потрібно?
потрібно. В моєму випадку готівка була в кассі в потрібній кількості , а проблема технічна ...
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Напомните, пожалуйста 1) Перевод с УНИ на УНИ другого клиента А -банка с комиссией? 2) На какую карту лучше выплатить депо другого клиента А-банка, чтобы я лично смог снять наличку с кассы? При этом на какую карту мою (УНИ или КДВ) перегнать деньги для получения с кассы? Т.е. задача снять наличкой Деньги родственника
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77 написав:Напомните, пожалуйста 1) Перевод с УНИ на УНИ другого клиента А -банка с комиссией? 2) На какую карту лучше выплатить депо другого клиента А-банка, чтобы я лично смог снять наличку с кассы? При этом на какую карту мою (УНИ или КДВ) перегнать деньги для получения с кассы? Т.е. задача снять наличкой Деньги родственника
Del
Востаннє редагувалось jay2004 в Пон 13 січ, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004 написав:У родственника берёте КДВ и Пин-Код к ней
Це порушення правил користування карткою.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Алексей77 написав:Напомните, пожалуйста 1) Перевод с УНИ на УНИ другого клиента А -банка с комиссией? 2) На какую карту лучше выплатить депо другого клиента А-банка, чтобы я лично смог снять наличку с кассы? При этом на какую карту мою (УНИ или КДВ) перегнать деньги для получения с кассы? Т.е. задача снять наличкой Деньги родственника
снимать по 20к в приватовских банкоматах (авторизировавшись приватовской картой).
Алексей77 написав:Напомните, пожалуйста 1) Перевод с УНИ на УНИ другого клиента А -банка с комиссией? 2) На какую карту лучше выплатить депо другого клиента А-банка, чтобы я лично смог снять наличку с кассы? При этом на какую карту мою (УНИ или КДВ) перегнать деньги для получения с кассы? Т.е. задача снять наличкой Деньги родственника
снимать по 20к в приватовских банкоматах (авторизировавшись приватовской картой).
Это как?
Алгоритм в студію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.