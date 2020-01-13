Ferlakur написав:
То вы мабуть с терминалом попутали.
А приватовский банкомат будет выдавать с а-банковской КДВ по 1000 за один раз.
УПС, верно. То схема - для пополнения (через Уни).
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Додано: Пон 13 січ, 2020 16:25
УПС, верно. То схема - для пополнения (через Уни).
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Додано: Пон 13 січ, 2020 16:27
Если КДВ - виза то по 2000
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:05
Re: А-Банк
когда-то в банкомате привата с карты абанки можно было по 20к снимать. сейчас нет?
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:07
Re: А-Банк
пробывал на банкомате - только 1000. снимал раз 10
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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