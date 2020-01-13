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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:25
Ferlakur написав: jay2004 написав: Квесторе_поверніться написав:
Алгоритм в студію.
Вставляете Приватку, а потом А-банковську КДВ.
P.S. Хотя может это - для пополнения... Запамятовал, давно уже так не снимаю.
То вы мабуть с терминалом попутали.
А приватовский банкомат будет выдавать с а-банковской КДВ по 1000 за один раз.
УПС, верно. То схема - для пополнения (через Уни).
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Додано: Пон 13 січ, 2020 16:27
Ferlakur написав: jay2004 написав: Квесторе_поверніться написав:
Алгоритм в студію.
Вставляете Приватку, а потом А-банковську КДВ.
P.S. Хотя может это - для пополнения... Запамятовал, давно уже так не снимаю.
То вы мабуть с терминалом попутали.
А приватовский банкомат будет выдавать с а-банковской КДВ по 1000 за один раз.
Если КДВ - виза то по 2000
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 20:05
когда-то в банкомате привата с карты абанки можно было по 20к снимать. сейчас нет?
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andreyiskra
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Додано: Пон 13 січ, 2020 20:07
andreyiskra написав:
когда-то в банкомате привата с карты абанки можно было по 20к снимать. сейчас нет?
пробывал на банкомате - только 1000. снимал раз 10
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Пон 13 січ, 2020 22:03
andreyiskra написав:
когда-то в банкомате привата с карты абанки можно было по 20к снимать. сейчас нет?
Згадала баба як дівкою була
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