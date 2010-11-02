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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1498149915001501

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:25

  Ferlakur написав:
  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:

Алгоритм в студію.


Вставляете Приватку, а потом А-банковську КДВ.

P.S. Хотя может это - для пополнения... Запамятовал, давно уже так не снимаю.

То вы мабуть с терминалом попутали.
А приватовский банкомат будет выдавать с а-банковской КДВ по 1000 за один раз.


УПС, верно. То схема - для пополнения (через Уни).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:27

  Ferlakur написав:
  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:

Алгоритм в студію.


Вставляете Приватку, а потом А-банковську КДВ.

P.S. Хотя может это - для пополнения... Запамятовал, давно уже так не снимаю.

То вы мабуть с терминалом попутали.
А приватовский банкомат будет выдавать с а-банковской КДВ по 1000 за один раз.

Если КДВ - виза то по 2000
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:05

Re: А-Банк

когда-то в банкомате привата с карты абанки можно было по 20к снимать. сейчас нет?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:07

Re: А-Банк

  andreyiskra написав:когда-то в банкомате привата с карты абанки можно было по 20к снимать. сейчас нет?


пробывал на банкомате - только 1000. снимал раз 10
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:03

  andreyiskra написав:когда-то в банкомате привата с карты абанки можно было по 20к снимать. сейчас нет?

Згадала баба як дівкою була :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:00

  Ferlakur написав:
  andreyiskra написав:когда-то в банкомате привата с карты абанки можно было по 20к снимать. сейчас нет?

Згадала баба як дівкою була :mrgreen:


та колись АБ ІБ бачив карти ПБ! (чи навпаки)
оце була любов!!!
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  #<1 ... 1498149915001501
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