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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:25
Ferlakur написав: jay2004 написав: Квесторе_поверніться написав:
Алгоритм в студію.
Вставляете Приватку, а потом А-банковську КДВ.
P.S. Хотя может это - для пополнения... Запамятовал, давно уже так не снимаю.
То вы мабуть с терминалом попутали.
А приватовский банкомат будет выдавать с а-банковской КДВ по 1000 за один раз.
УПС, верно. То схема - для пополнения (через Уни).
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Додано: Пон 13 січ, 2020 16:27
Ferlakur написав: jay2004 написав: Квесторе_поверніться написав:
Алгоритм в студію.
Вставляете Приватку, а потом А-банковську КДВ.
P.S. Хотя может это - для пополнения... Запамятовал, давно уже так не снимаю.
То вы мабуть с терминалом попутали.
А приватовский банкомат будет выдавать с а-банковской КДВ по 1000 за один раз.
Если КДВ - виза то по 2000
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 20:05
когда-то в банкомате привата с карты абанки можно было по 20к снимать. сейчас нет?
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andreyiskra
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Додано: Пон 13 січ, 2020 20:07
andreyiskra написав:
когда-то в банкомате привата с карты абанки можно было по 20к снимать. сейчас нет?
пробывал на банкомате - только 1000. снимал раз 10
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Пон 13 січ, 2020 22:03
andreyiskra написав:
когда-то в банкомате привата с карты абанки можно было по 20к снимать. сейчас нет?
Згадала баба як дівкою була
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Ferlakur
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Додано: Пон 13 січ, 2020 23:00
Ferlakur написав: andreyiskra написав:
когда-то в банкомате привата с карты абанки можно было по 20к снимать. сейчас нет?
Згадала баба як дівкою була
та колись АБ ІБ бачив карти ПБ! (чи навпаки)
оце була любов!!!
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greenozon
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Додано: Вів 14 січ, 2020 07:38
greenozon написав: Ferlakur написав: andreyiskra написав:
когда-то в банкомате привата с карты абанки можно было по 20к снимать. сейчас нет?
Згадала баба як дівкою була
та колись АБ ІБ бачив карти ПБ! (чи навпаки)
оце була любов!!!
Куда все это делось, что же с нами стало, ребята?! ☹️
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Ferlakur
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Додано: Вів 14 січ, 2020 08:06
Квесторе_поверніться написав: yama написав:
напряму зняття з депо доларів
Ок. Зрозумів. А замовляти заздалегідь в братків суму потрібно?
Заказывать не у братков, а у мони.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 14 січ, 2020 09:02
guntherhouse777 написав: Квесторе_поверніться написав: yama написав:
напряму зняття з депо доларів
Ок. Зрозумів. А замовляти заздалегідь в братків суму потрібно?
Заказывать не у братков, а у мони.
ЦІкаво. Так підкріпляють касу братки готівкою.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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