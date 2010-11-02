это интересный вопрос надо ли согласовывать с отделением самого банка или это делает моня ? ведь в кассе может не быть нужной сумы в валюте
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 14:11
это интересный вопрос надо ли согласовывать с отделением самого банка или это делает моня ? ведь в кассе может не быть нужной сумы в валюте
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Вів 14 січ, 2020 14:16
Это делает моня. Я получал так в ноябре валюту в Тасе - заказанная мной сумма под фонд ждала меня в конкретный день. Думаю тут все аналогично.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Вів 14 січ, 2020 14:22
Цирк продолжается !
Я заказывал через приложение Моно и спрашивал моно в поддержке , поддержка моно сослалась на А-Банк что -" с нашей стороны все хорошо , проблемы на стороне А-Банка"
А банк вчера создал заявку , сегодня ее аннулировал по каких-то своих причинах , не предупредив меня, хорошо что я позвонил и узнал это , сделали новую заявку еще +1 день добавился . Цирк .
Пока набирал перезвонил Оператор говорит вам не должны были отказывать в кассе не имеют права , сбоев нету ... идите снимайте ...
я говорю : -а как ваша Фамилия ?
оператор : - я могу вам не сообщать
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Вів 14 січ, 2020 15:09
Перевод средств после окончания депозита в АБанке
У меня заканчивается депо в грн., открытый ранее в А-Банке. После окончания средства упадут на карту для выплат. По информации гор. линии перевод этих средств по реквизитам через СЭП НБУ на мой счёт в другом банке со стороны А-Банка не тарифицируется. Кто по личному опыту может подтвердить эту информацию. Спасибо.
Додано: Вів 14 січ, 2020 15:12
Re: А-Банк
Додано: Вів 14 січ, 2020 15:12
Подтверждаю - 10 января именно так отсюда выводил часть депо - все бесплатно и быстро.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Вів 14 січ, 2020 15:23
Re: А-Банк
Спасибо.
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