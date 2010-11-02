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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1499150015011502

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:11

  guntherhouse777 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  yama написав:напряму зняття з депо доларів

Ок. Зрозумів. А замовляти заздалегідь в братків суму потрібно?

Заказывать не у братков, а у мони.
это интересный вопрос надо ли согласовывать с отделением самого банка или это делает моня ? ведь в кассе может не быть нужной сумы в валюте
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:14

yama,
Моня сам заказывает и согласовывает с абанкой.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:16

  yama написав:
  guntherhouse777 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ок. Зрозумів. А замовляти заздалегідь в братків суму потрібно?

Заказывать не у братков, а у мони.
это интересный вопрос надо ли согласовывать с отделением самого банка или это делает моня ? ведь в кассе может не быть нужной сумы в валюте

Это делает моня. Я получал так в ноябре валюту в Тасе - заказанная мной сумма под фонд ждала меня в конкретный день. Думаю тут все аналогично.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:22

  yama написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  yama написав:прийшов за зняттям депозиту з Монобанку - у касі сказали що система не пропускає створили заявку у службу підтримик ... на вирішення заявки у регламенті 3 дні. У свою чергу монобанк каже що проблема на стороні А-Банку ...
краса ... що одні що інші ... Моно не протестували послугу перед випуском на ринок , другі просто поклали болт на чужого клієнта ...

Так комісія за зняття з карти Моно...чи це зняття прямо з депорахунку?

напряму зняття з депо доларів

Цирк продолжается !
Я заказывал через приложение Моно и спрашивал моно в поддержке , поддержка моно сослалась на А-Банк что -" с нашей стороны все хорошо , проблемы на стороне А-Банка"
А банк вчера создал заявку , сегодня ее аннулировал по каких-то своих причинах , не предупредив меня, хорошо что я позвонил и узнал это , сделали новую заявку еще +1 день добавился . Цирк .
Пока набирал перезвонил Оператор говорит вам не должны были отказывать в кассе не имеют права , сбоев нету ... идите снимайте ... :roll:
я говорю : -а как ваша Фамилия ?
оператор : - я могу вам не сообщать
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:09

Перевод средств после окончания депозита в АБанке

У меня заканчивается депо в грн., открытый ранее в А-Банке. После окончания средства упадут на карту для выплат. По информации гор. линии перевод этих средств по реквизитам через СЭП НБУ на мой счёт в другом банке со стороны А-Банка не тарифицируется. Кто по личному опыту может подтвердить эту информацию. Спасибо.
vlad123
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:12

Re: А-Банк

  vlad123 написав:По информации гор. линии перевод этих средств по реквизитам через СЭП НБУ на мой счёт в другом банке со стороны А-Банка не тарифицируется. Кто по личному опыту может подтвердить эту информацию.

Подтверждаю, перевод по реквизитам бесплатно.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:12

  vlad123 написав:У меня заканчивается депо в грн., открытый ранее в А-Банке. После окончания средства упадут на карту для выплат. По информации гор. линии перевод этих средств по реквизитам через СЭП НБУ на мой счёт в другом банке со стороны А-Банка не тарифицируется. Кто по личному опыту может подтвердить эту информацию. Спасибо.

Подтверждаю - 10 января именно так отсюда выводил часть депо - все бесплатно и быстро.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:19

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Через WEB или мобильное приложение?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:23

Re: А-Банк

Спасибо.
vlad123
 
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