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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:52
Нещодавно в демо-версії мобільного додатку А-банка ткнув десь випадково "замовити" зелену картку. В полях призвище та іпн не вводив. Вийшов. Згодом і апп видалив. Тепер мене дістають по телефону і смс, щоб я бігом біг у відділення і забирав свою зелену картку.
Воно мені треба? Щось путнє?
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Prestol
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Додано: Вів 14 січ, 2020 22:56
Под конец декабря 2019 года в магазине Comfy решил воспользоваться кредитом "Плати частинами" от А-Банка. Оформил через сайт покупку, товар получил, но пришлось вернуть (не подошёл). В общем, уже 7 банковских дней прошло, а возврата денег (погашение кредита) не вижу.
Это я попал на "любовь" А-Банки?
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MASolomko
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Додано: Вів 14 січ, 2020 22:57
Prestol написав:
Щось путнє?
Ну могут дать кредлимит. А тогда станет доступным кэшбек за свои
, например, -20% на такси или корм для собак.
Весело. Прикольно. Шапито
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 15 січ, 2020 05:50
Flamingo, в этот же день и сделал возврат тоже.
Здесь можно посмотреть выписку по кредиту-рассрочки?
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MASolomko
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