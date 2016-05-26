Это Вам повезло, мне в Славянском отделении ТАС не может выдать валюту с ощадного депозита открытого в ТАСе, а как бы он выдавал деньги с мониного депозита вообще страшно представить...
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:43
Это Вам повезло, мне в Славянском отделении ТАС не может выдать валюту с ощадного депозита открытого в ТАСе, а как бы он выдавал деньги с мониного депозита вообще страшно представить...
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:52
Re: А-Банк
Нещодавно в демо-версії мобільного додатку А-банка ткнув десь випадково "замовити" зелену картку. В полях призвище та іпн не вводив. Вийшов. Згодом і апп видалив. Тепер мене дістають по телефону і смс, щоб я бігом біг у відділення і забирав свою зелену картку.
Воно мені треба? Щось путнє?
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:56
Re: А-Банк
Под конец декабря 2019 года в магазине Comfy решил воспользоваться кредитом "Плати частинами" от А-Банка. Оформил через сайт покупку, товар получил, но пришлось вернуть (не подошёл). В общем, уже 7 банковских дней прошло, а возврата денег (погашение кредита) не вижу.
Это я попал на "любовь" А-Банки?
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:57
Re: А-Банк
Ну могут дать кредлимит. А тогда станет доступным кэшбек за свои, например, -20% на такси или корм для собак.
Весело. Прикольно. Шапито
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 15 січ, 2020 00:26
Re: А-Банк
Нет это Вы просто попали на конец года и длинные праздники. У меня тоже был один возврат от конца прошлого года (а точнее 28 декабря) правда не по карте этого банка. Так вот на своей карте я его увидел только позавчера - 13 января. И это при том что согласно выписки в моем банке деньги были уже 9го января - но вот остаток они соизволили увеличить лишь 4 дня спустя. В общем из-за праздничной "свистопляски" 13 дней у себя держал банк продавца, а потом еще 4 не зачислял их банк-эмитент карты - в итоге с момента возврата до реальной возможности использовать деньги прошло 17 дней ;(. А шо делать? Новогодне-рождественские праздники в Украине они такие
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Сер 15 січ, 2020 05:50
Re: А-Банк
Flamingo, в этот же день и сделал возврат тоже.
Здесь можно посмотреть выписку по кредиту-рассрочки?
Додано: Сер 15 січ, 2020 07:28
Re: А-Банк
Додано: Сер 15 січ, 2020 07:35
Хотел открыть онлайн вклад под 17,5%, но почему-то в приложении отображается ставка 16,5%... (сумма больше 10000).
Еще среди списка вкладов предлагается "безналоговый" под 15%. Если с него не берется налог на депозит, то он выходит выгоднее обычного вклада (около 18,5% с налогами).
In HODL we trust
Додано: Сер 15 січ, 2020 07:38
Дадут. Но.
Если нет кредлимита, то за свои КБ = 1%
Если есть кредлимит, то за кредитные КБ = 1%, а за свои 2..20%
Шапито!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 15 січ, 2020 07:41
ага ))) тільки цей депозит для людей які отримують в цій баночці заробітну плату чи пенсію.
Слава Україні! /читаю усіх/
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