Додано: Сер 15 січ, 2020 00:26

MASolomko написав: Это я попал на "любовь" А-Банки? Это я попал на "любовь" А-Банки?

Нет это Вы просто попали на конец года и длинные праздники. У меня тоже был один возврат от конца прошлого года (а точнее 28 декабря) правда не по карте этого банка. Так вот на своей карте я его увидел только позавчера - 13 января. И это при том что согласно выписки в моем банке деньги были уже 9го января - но вот остаток они соизволили увеличить лишь 4 дня спустя. В общем из-за праздничной "свистопляски" 13 дней у себя держал банк продавца, а потом еще 4 не зачислял их банк-эмитент карты - в итоге с момента возврата до реальной возможности использовать деньги прошло 17 дней ;(. А шо делать? Новогодне-рождественские праздники в Украине они такие