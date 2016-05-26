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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1501150215031504>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:43

  Flamingo написав:Это делает моня. Я получал так в ноябре валюту в Тасе - заказанная мной сумма под фонд ждала меня в конкретный день. Думаю тут все аналогично.

Это Вам повезло, мне в Славянском отделении ТАС не может выдать валюту с ощадного депозита открытого в ТАСе, а как бы он выдавал деньги с мониного депозита вообще страшно представить...
mvi06
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:52

Re: А-Банк

Нещодавно в демо-версії мобільного додатку А-банка ткнув десь випадково "замовити" зелену картку. В полях призвище та іпн не вводив. Вийшов. Згодом і апп видалив. Тепер мене дістають по телефону і смс, щоб я бігом біг у відділення і забирав свою зелену картку. :)
Воно мені треба? Щось путнє?
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:56

Re: А-Банк

Под конец декабря 2019 года в магазине Comfy решил воспользоваться кредитом "Плати частинами" от А-Банка. Оформил через сайт покупку, товар получил, но пришлось вернуть (не подошёл). В общем, уже 7 банковских дней прошло, а возврата денег (погашение кредита) не вижу.

Это я попал на "любовь" А-Банки?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:57

Re: А-Банк

  Prestol написав:Щось путнє?

Ну могут дать кредлимит. А тогда станет доступным кэшбек за свои, например, -20% на такси или корм для собак.
Весело. Прикольно. Шапито 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:26

Re: А-Банк

  MASolomko написав:Это я попал на "любовь" А-Банки?

Нет это Вы просто попали на конец года и длинные праздники. У меня тоже был один возврат от конца прошлого года (а точнее 28 декабря) правда не по карте этого банка. Так вот на своей карте я его увидел только позавчера - 13 января. И это при том что согласно выписки в моем банке деньги были уже 9го января - но вот остаток они соизволили увеличить лишь 4 дня спустя. В общем из-за праздничной "свистопляски" 13 дней у себя держал банк продавца, а потом еще 4 не зачислял их банк-эмитент карты - в итоге с момента возврата до реальной возможности использовать деньги прошло 17 дней ;(. А шо делать? Новогодне-рождественские праздники в Украине они такие ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 05:50

Re: А-Банк

Flamingo, в этот же день и сделал возврат тоже. ;)
Здесь можно посмотреть выписку по кредиту-рассрочки?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 07:28

Re: А-Банк

  clientage написав:Ну могут дать кредлимит. А тогда станет доступным кэшбек за свои

А что - КБ за свои доступен только если есть кред.димит?
С нулевым лимитом, т.е. по факту, на дебетовой, КБ за свои не дадут?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 07:35

Хотел открыть онлайн вклад под 17,5%, но почему-то в приложении отображается ставка 16,5%... (сумма больше 10000).

Еще среди списка вкладов предлагается "безналоговый" под 15%. Если с него не берется налог на депозит, то он выходит выгоднее обычного вклада (около 18,5% с налогами).
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 07:38

  la9 написав:
  clientage написав:Ну могут дать кредлимит. А тогда станет доступным кэшбек за свои

А что - КБ за свои доступен только если есть кред.димит?
С нулевым лимитом, т.е. по факту, на дебетовой, КБ за свои не дадут?

Дадут. Но.
Если нет кредлимита, то за свои КБ = 1%
Если есть кредлимит, то за кредитные КБ = 1%, а за свои 2..20%
Шапито!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 07:41

  Tegularius написав:
Еще среди списка вкладов предлагается "безналоговый" под 15%. Если с него не берется налог на депозит, то он выходит выгоднее обычного вклада (около 18,5% с налогами).


ага ))) тільки цей депозит для людей які отримують в цій баночці заробітну плату чи пенсію.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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