|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 07:41
Tegularius
в ІБ на компі норм. малювало +1 (від 10К)
безналоговый - так це не для всіх
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7176
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 07:41
clientage написав: la9 написав: clientage написав:
Ну могут дать кредлимит. А тогда станет доступным кэшбек за свои
А что - КБ за свои доступен только если есть кред.димит?
С нулевым лимитом, т.е. по факту, на дебетовой, КБ за свои не дадут?
Дадут. Но.
Если нет кредлимита, то за свои КБ = 1%
Если есть кредлимит, то за кредитные КБ = 1%, а за свои 2..20%
Шапито!
цирк... Хотел изначально взять без лимита... бред каккой-то...
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1578
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 07:41
Tegularius написав:
Еще среди списка вкладов предлагается "безналоговый" под 15%. Если с него не берется налог на депозит, то он выходит выгоднее обычного вклада (около 18,5% с налогами).
Если почитаете к нему Шаблон договора, то там написано:
...про надання банківських послуг про незнижуваний залишок «Стандарт безподатковий для пенсіонерів, одержувачів зарплати та соціальних виплат»
-
ringM57
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 22.05.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 07:47
clientage написав: la9 написав: clientage написав:
Ну могут дать кредлимит. А тогда станет доступным кэшбек за свои
А что - КБ за свои доступен только если есть кред.димит?
С нулевым лимитом, т.е. по факту, на дебетовой, КБ за свои не дадут?
Дадут. Но.
Если нет кредлимита, то за свои КБ = 1%
Если есть кредлимит, то за кредитные КБ = 1%, а за свои 2..20%
Шапито!
Відкривали сину зеленку з нульовим кред.лімітом, щоб відкрити депо, за переказ на яку більше місяця нема кешбека, а є тільки заявки, але обрані категорії кешбека якраз в додатку показують 2-20% за свої. На практиці не перевіряли, якщо би нарешті абанка віддала обіцяні кешбеки за депо і за "приведи друга", то міг би точніше відписати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3131
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|397
|48848
|
|
|80663
|9521241
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16991
|2412805
|
|