|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 07:41
Tegularius
в ІБ на компі норм. малювало +1 (від 10К)
безналоговый - так це не для всіх
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7182
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 07:41
clientage написав: la9 написав: clientage написав:
Ну могут дать кредлимит. А тогда станет доступным кэшбек за свои
А что - КБ за свои доступен только если есть кред.димит?
С нулевым лимитом, т.е. по факту, на дебетовой, КБ за свои не дадут?
Дадут. Но.
Если нет кредлимита, то за свои КБ = 1%
Если есть кредлимит, то за кредитные КБ = 1%, а за свои 2..20%
Шапито!
цирк... Хотел изначально взять без лимита... бред каккой-то...
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1578
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 07:41
Tegularius написав:
Еще среди списка вкладов предлагается "безналоговый" под 15%. Если с него не берется налог на депозит, то он выходит выгоднее обычного вклада (около 18,5% с налогами).
Если почитаете к нему Шаблон договора, то там написано:
...про надання банківських послуг про незнижуваний залишок «Стандарт безподатковий для пенсіонерів, одержувачів зарплати та соціальних виплат»
-
ringM57
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 22.05.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 07:47
clientage написав: la9 написав: clientage написав:
Ну могут дать кредлимит. А тогда станет доступным кэшбек за свои
А что - КБ за свои доступен только если есть кред.димит?
С нулевым лимитом, т.е. по факту, на дебетовой, КБ за свои не дадут?
Дадут. Но.
Если нет кредлимита, то за свои КБ = 1%
Если есть кредлимит, то за кредитные КБ = 1%, а за свои 2..20%
Шапито!
Відкривали сину зеленку з нульовим кред.лімітом, щоб відкрити депо, за переказ на яку більше місяця нема кешбека, а є тільки заявки, але обрані категорії кешбека якраз в додатку показують 2-20% за свої. На практиці не перевіряли, якщо би нарешті абанка віддала обіцяні кешбеки за депо і за "приведи друга", то міг би точніше відписати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3131
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 08:10
clientage написав: la9 написав: clientage написав:
Ну могут дать кредлимит. А тогда станет доступным кэшбек за свои
А что - КБ за свои доступен только если есть кред.димит?
С нулевым лимитом, т.е. по факту, на дебетовой, КБ за свои не дадут?
Дадут. Но.
Если нет кредлимита, то за свои КБ = 1%
Если есть кредлимит, то за кредитные КБ = 1%, а за свои 2..20%
Шапито!
На дебетной зеленке дает выбрать категории с такими же условиями, как и на двух других Зекартах с КЛ.
Правда, покупок не осуществлял.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4269
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 08:17
clientage написав: la9 написав: clientage написав:
Ну могут дать кредлимит. А тогда станет доступным кэшбек за свои
А что - КБ за свои доступен только если есть кред.димит?
С нулевым лимитом, т.е. по факту, на дебетовой, КБ за свои не дадут?
Дадут. Но.
Если нет кредлимита, то за свои КБ = 1%
Если есть кредлимит, то за кредитные КБ = 1%, а за свои 2..20%
Шапито!
По карте без лимита за свои нормально наливают по повышенным ставкам, в прошлом месяце проверялось
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 159
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 08:19
Tegularius написав:Хотел открыть онлайн вклад под 17,5%, но почему-то в приложении отображается ставка 16,5%... (сумма больше 10000).
Еще среди списка вкладов предлагается "безналоговый" под 15%. Если с него не берется налог на депозит, то он выходит выгоднее обычного вклада (около 18,5% с налогами).
В приложении повышенную ставку будет светить уже после оформления, вчера проверялось
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 159
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:02
Переоформлять депо в онлайне на новый срок можно будет уже завтра?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3283
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:29
Ferlakur написав:
Переоформлять депо в онлайне на новый срок можно будет уже завтра?
Буквально минуту назад звонила начальница моего отделения - напомнила, что сегодня последний день "зимового запасу", приглашала застолбится и в конце сказала буквально следующее: "Ну а с завтрашнего дня опять восстанавливаются все программы лояльности связанные с переоформлением вкладов - +0,5% по "онлайну" и +1% по срочным".
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3759
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 778 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|80678
|9522217
|
Сер 15 січ, 2020 12:31
rollo
|
|37159
|4559303
|
|
|397
|48914
|
|