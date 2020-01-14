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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1502150315041505>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 07:41

Tegularius
в ІБ на компі норм. малювало +1 (від 10К)

безналоговый - так це не для всіх :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 07:41

  clientage написав:
  la9 написав:
  clientage написав:Ну могут дать кредлимит. А тогда станет доступным кэшбек за свои

А что - КБ за свои доступен только если есть кред.димит?
С нулевым лимитом, т.е. по факту, на дебетовой, КБ за свои не дадут?

Дадут. Но.
Если нет кредлимита, то за свои КБ = 1%
Если есть кредлимит, то за кредитные КБ = 1%, а за свои 2..20%
Шапито!

цирк... Хотел изначально взять без лимита... бред каккой-то...
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 07:41

  Tegularius написав:Еще среди списка вкладов предлагается "безналоговый" под 15%. Если с него не берется налог на депозит, то он выходит выгоднее обычного вклада (около 18,5% с налогами).


Если почитаете к нему Шаблон договора, то там написано:
...про надання банківських послуг про незнижуваний залишок «Стандарт безподатковий для пенсіонерів, одержувачів зарплати та соціальних виплат»
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 07:47

  clientage написав:
  la9 написав:
  clientage написав:Ну могут дать кредлимит. А тогда станет доступным кэшбек за свои

А что - КБ за свои доступен только если есть кред.димит?
С нулевым лимитом, т.е. по факту, на дебетовой, КБ за свои не дадут?

Дадут. Но.
Если нет кредлимита, то за свои КБ = 1%
Если есть кредлимит, то за кредитные КБ = 1%, а за свои 2..20%
Шапито!


Відкривали сину зеленку з нульовим кред.лімітом, щоб відкрити депо, за переказ на яку більше місяця нема кешбека, а є тільки заявки, але обрані категорії кешбека якраз в додатку показують 2-20% за свої. На практиці не перевіряли, якщо би нарешті абанка віддала обіцяні кешбеки за депо і за "приведи друга", то міг би точніше відписати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:10

  clientage написав:
  la9 написав:
  clientage написав:Ну могут дать кредлимит. А тогда станет доступным кэшбек за свои

А что - КБ за свои доступен только если есть кред.димит?
С нулевым лимитом, т.е. по факту, на дебетовой, КБ за свои не дадут?

Дадут. Но.
Если нет кредлимита, то за свои КБ = 1%
Если есть кредлимит, то за кредитные КБ = 1%, а за свои 2..20%
Шапито!

На дебетной зеленке дает выбрать категории с такими же условиями, как и на двух других Зекартах с КЛ.
Правда, покупок не осуществлял.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:17

Re: А-Банк

clientage написав:
  la9 написав:
  clientage написав:Ну могут дать кредлимит. А тогда станет доступным кэшбек за свои

А что - КБ за свои доступен только если есть кред.димит?
С нулевым лимитом, т.е. по факту, на дебетовой, КБ за свои не дадут?

Дадут. Но.
Если нет кредлимита, то за свои КБ = 1%
Если есть кредлимит, то за кредитные КБ = 1%, а за свои 2..20%
Шапито!
По карте без лимита за свои нормально наливают по повышенным ставкам, в прошлом месяце проверялось
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:19

Re: А-Банк

Tegularius написав:Хотел открыть онлайн вклад под 17,5%, но почему-то в приложении отображается ставка 16,5%... (сумма больше 10000).

Еще среди списка вкладов предлагается "безналоговый" под 15%. Если с него не берется налог на депозит, то он выходит выгоднее обычного вклада (около 18,5% с налогами).
В приложении повышенную ставку будет светить уже после оформления, вчера проверялось
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:02

Re: А-Банк

Переоформлять депо в онлайне на новый срок можно будет уже завтра?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:29

  Ferlakur написав:Переоформлять депо в онлайне на новый срок можно будет уже завтра?

Буквально минуту назад звонила начальница моего отделения - напомнила, что сегодня последний день "зимового запасу", приглашала застолбится и в конце сказала буквально следующее: "Ну а с завтрашнего дня опять восстанавливаются все программы лояльности связанные с переоформлением вкладов - +0,5% по "онлайну" и +1% по срочным".
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:33

сьогодні в АБ ІБ побачив таке

http://prntscr.com/qnxvu2

банк реально знижує кредитні % чи це щось із розряду ПП
+50грн !
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