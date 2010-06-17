банк реально знижує кредитні % чи це щось із розряду ПП
Для Братків це особливо цінні клієнти.
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банк реально знижує кредитні % чи це щось із розряду ПП
Не ну если считать буквально то было 72 годовых а стало 54 то это как бы да - снижение, но только кому на фиг такой кредит нужен? Особенно учитывая что там похоже и при оформлении ещё похоже комис имеется
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Flamingo написав:Буквально минуту назад звонила начальница моего отделения - напомнила, что сегодня последний день "зимового запасу", приглашала застолбится и в конце сказала буквально следующее: "Ну а с завтрашнего дня опять восстанавливаются все программы лояльности связанные с переоформлением вкладов - +0,5% по "онлайну" и +1% по срочным".
Мне звонили с горячей линии и именно поэтому вопросу.