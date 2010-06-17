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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1503150415051506>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:40

  greenozon написав:сьогодні в АБ ІБ побачив таке

http://prntscr.com/qnxvu2

банк реально знижує кредитні % чи це щось із розряду ПП

Для Братків це особливо цінні клієнти. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:44

  greenozon написав:сьогодні в АБ ІБ побачив таке

http://prntscr.com/qnxvu2

банк реально знижує кредитні % чи це щось із розряду ПП


Не снижает. На "Быстрые наличные" ставки для разных клиентов разные (в зависимости от рейтинга и размера депо в банке). От 2,9 до 6,5% в месяц.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:48

Мне вчера аналогичным способом кредитный лимит 20 тысяч предложили. Отказался - зачем он здесь? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:54

  greenozon написав:сьогодні в АБ ІБ побачив таке

http://prntscr.com/qnxvu2

банк реально знижує кредитні % чи це щось із розряду ПП

Не ну если считать буквально то было 72 годовых а стало 54 то это как бы да - снижение, но только кому на фиг такой кредит нужен? Особенно учитывая что там похоже и при оформлении ещё похоже комис имеется
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:09

КБ - таксикоманы в этом месяцев не более 5%?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:31

  Flamingo написав:Буквально минуту назад звонила начальница моего отделения - напомнила, что сегодня последний день "зимового запасу", приглашала застолбится и в конце сказала буквально следующее: "Ну а с завтрашнего дня опять восстанавливаются все программы лояльности связанные с переоформлением вкладов - +0,5% по "онлайну" и +1% по срочным".

Мне звонили с горячей линии и именно поэтому вопросу.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 00:40

  proftpd66 написав:КБ - таксикоманы в этом месяцев не более 5%?


UPD

На этой ветке клиентов нету ?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 07:50

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:КБ - таксикоманы в этом месяцев не более 5%?


UPD

На этой ветке клиентов нету ?

Клиенты есть. Но такси в этом месяце в а-банке нету. А Вы так построили вопрос что не понятно что тут отвечать? ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:06

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:КБ - таксикоманы в этом месяцев не более 5%?


UPD

На этой ветке клиентов нету ?

Клиенты есть. Но такси в этом месяце в а-банке нету. А Вы так построили вопрос что не понятно что тут отвечать? ;)

таксикоманам всьоо панятна, шо атвечать
Например, мона просто атветить: а тоо :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:13

Вопрос по особенностям кишмиша тут

Коллеги - а как тут платится кишмиш в случае если часть платежа идет за "свои", а часть за кредитные -
а) то что за свои - по повышенному проценту, а остальное под 1%?
или
б) все под 1%?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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