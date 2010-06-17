|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:19
Комрады, как правильно отправить СЕП из А-банки (Мои платежи?)? Запамятовал...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2031
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:45
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4835095#p4835095
jay2004 написав:
Комрады, как правильно отправить СЕП из А-банки (Мои платежи?)? Запамятовал...
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2305
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 452 раз.
- Подякували: 461 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|80725
|9526914
|
|
|37183
|4562342
|
|
|610
|126330
|
Чет 16 січ, 2020 12:32
VASH
|