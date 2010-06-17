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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1504150515061507>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:19

Re: А-Банк

Комрады, как правильно отправить СЕП из А-банки (Мои платежи?)? Запамятовал...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:45

  jay2004 написав:Комрады, как правильно отправить СЕП из А-банки (Мои платежи?)? Запамятовал...

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4835095#p4835095
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:41

  clientage написав:
  Prestol написав:Щось путнє?

Ну могут дать кредлимит. А тогда станет доступным кэшбек за свои, например, -20% на такси или корм для собак.
Весело. Прикольно. Шапито 8)


Відкрив тарифи, не бачу нічого веселого... :(
Переказ на картку іншого банку України: переказ власних коштів - 0.5% + 3 грн
Комісія за зняття власних коштів в банкоматах: А-банку та інших бінків України - 1%
Оплата карткою на рахунок юридичної особи: 1% за рахунок власних коштів (мінімум 3 грн)
P2P переказ через сторонні сервіси інших банків: 1% за рахунок власних коштів

В чому ж прикол цієї зеленої картки?
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:44

Re: А-Банк

  Prestol написав:В чому ж прикол цієї зеленої картки?

Поповнення без комісії.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:47

Re: А-Банк

  Prestol написав:Відкрив тарифи, не бачу нічого веселого...

Ну другие пользователи подтвердили, что кэшбэк за свои дают, даже если нет кредитного лимита. Так что в этом плане ничего веселого нет.

  Prestol написав:В чому ж прикол цієї зеленої картки?

Кэшбэк и 10% на остаток собственных средств. Ну и бесплатный СЭП, но это не только для зеленой.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:53

  Prestol написав:В чому ж прикол цієї зеленої картки?

Наприклад,
Якщо Ви відкриєте вклад Online від 10 тис. грн з картки А-Банку, яку поповните або перерахуєте кошти на неї з картки/рахунку іншого банку - ми повернемо Вам комісію у вигляді кешбек (надається для власників картки “Зелена” та “Універсальна Gold” з PayPass).

трансфер бонус
С сегодняшнего дня. Хуже Зимового запасу на 1п.п. :(
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:59

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  vollena71 написав:С сегодняшнего дня. Хуже Зимового запасу на 1п.п.

Не понял, а что они там в табличке пишут про пополнение зе-карты с комиссией?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:05

Re: А-Банк

  vollena71 написав:Хуже Зимового запасу на 1п.п.

В чому хужість?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:06

  Вкладчик1234 написав:
  vollena71 написав:С сегодняшнего дня. Хуже Зимового запасу на 1п.п.

Не понял, а что они там в табличке пишут про пополнение зе-карты с комиссией?

То сторонні комісії.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:06

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:В чому хужість?

Да ни в чем. Зимовий запас стал хуже Зимового запасу на 1% еще до Трансфер бонуса. :)
ingtrans
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