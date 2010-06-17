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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:19
Re: А-Банк
Комрады, как правильно отправить СЕП из А-банки (Мои платежи?)? Запамятовал...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:45
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4835095#p4835095
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:41
Відкрив тарифи, не бачу нічого веселого...
В чому ж прикол цієї зеленої картки?
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:44
Re: А-Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:47
Re: А-Банк
Ну другие пользователи подтвердили, что кэшбэк за свои дают, даже если нет кредитного лимита. Так что в этом плане ничего веселого нет.
Кэшбэк и 10% на остаток собственных средств. Ну и бесплатный СЭП, но это не только для зеленой.
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:53
Наприклад,
С сегодняшнего дня. Хуже Зимового запасу на 1п.п.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:59
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Не понял, а что они там в табличке пишут про пополнение зе-карты с комиссией?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:05
Re: А-Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:06
То сторонні комісії.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:06
Re: А-Банк
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