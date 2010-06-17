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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:14

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:В чому хужість?

Да ни в чем. Зимовий запас стал хуже Зимового запасу на 1% еще до Трансфер бонуса. :)

Погоджуюсь. Саме так.
Зимовий запас перекочував в транфер бонус і став безстроковою аХцією.
Платиш 0,5% чистими і ніякому мінфіну не потрібно платити. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:18

  Вкладчик1234 написав:
  vollena71 написав:С сегодняшнего дня. Хуже Зимового запасу на 1п.п.

Не понял, а что они там в табличке пишут про пополнение зе-карты с комиссией?

Предполагается, что клиент теряет 0,5% на переводе из другого банка, вот эта комиссия и компенсируется
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vollena71
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