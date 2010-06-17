Погоджуюсь. Саме так.
Зимовий запас перекочував в транфер бонус і став безстроковою аХцією.
Платиш 0,5% чистими і ніякому мінфіну не потрібно платити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:14
Погоджуюсь. Саме так.
Зимовий запас перекочував в транфер бонус і став безстроковою аХцією.
Платиш 0,5% чистими і ніякому мінфіну не потрібно платити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:18
Предполагается, что клиент теряет 0,5% на переводе из другого банка, вот эта комиссия и компенсируется
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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