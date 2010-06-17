Погоджуюсь. Саме так.
Зимовий запас перекочував в транфер бонус і став безстроковою аХцією.
Платиш 0,5% чистими і ніякому мінфіну не потрібно платити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:14
Погоджуюсь. Саме так.
Зимовий запас перекочував в транфер бонус і став безстроковою аХцією.
Платиш 0,5% чистими і ніякому мінфіну не потрібно платити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:18
Предполагается, что клиент теряет 0,5% на переводе из другого банка, вот эта комиссия и компенсируется
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:59
Так і не зрозумів шо Братки від Пороха хочуть?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 18:20
цікаво, як ви гадаєте, АБ має змогу це діло перевіряти?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 16 січ, 2020 18:56
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:01
Приват - А-Банк
Доброго вечора, шановні форумчани!
Потрібна ваша допомога. Десь читала, що є безкоштовна стежка з Привату в А-Банк. Але мені в «Моїх платежах» у Приват24 (вебверсія) після пошуку за ЄДРПОУ А-Банку «малює» комісію 3 грн. Що я роблю не так? Підкажіть, будь ласка, у ПП. Буду дуже вдячна!
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:04
3 грн - це безкоштовно, мабуть.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:11
3 грн – це стандартна комісія для будь-якого платежу.
Сума, яку потрібно переказати, невелика. Тому навіть 3 грн – це «дорого».
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