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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1504150515061507

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:14

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:В чому хужість?

Да ни в чем. Зимовий запас стал хуже Зимового запасу на 1% еще до Трансфер бонуса. :)

Погоджуюсь. Саме так.
Зимовий запас перекочував в транфер бонус і став безстроковою аХцією.
Платиш 0,5% чистими і ніякому мінфіну не потрібно платити. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:18

  Вкладчик1234 написав:
  vollena71 написав:С сегодняшнего дня. Хуже Зимового запасу на 1п.п.

Не понял, а что они там в табличке пишут про пополнение зе-карты с комиссией?

Предполагается, что клиент теряет 0,5% на переводе из другого банка, вот эта комиссия и компенсируется
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:59

Так і не зрозумів шо Братки від Пороха хочуть?
http://finbalance.com.ua/news/dt-surkisi-v-londoni-podali-pozov-proti-poroshenka-tse-mozhe-vplinuti-na-privatbank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:20

  vollena71 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vollena71 написав:С сегодняшнего дня. Хуже Зимового запасу на 1п.п.

Не понял, а что они там в табличке пишут про пополнение зе-карты с комиссией?

Предполагается, что клиент теряет 0,5% на переводе из другого банка, вот эта комиссия и компенсируется


цікаво, як ви гадаєте, АБ має змогу це діло перевіряти?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:56

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:КБ - таксикоманы в этом месяцев не более 5%?


UPD

На этой ветке клиентов нету ?

Клиенты есть. Но такси в этом месяце в а-банке нету. А Вы так построили вопрос что не понятно что тут отвечать? ;)


спасибо за ответ. Плюсанул.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:01

Приват - А-Банк

Доброго вечора, шановні форумчани!
Потрібна ваша допомога. Десь читала, що є безкоштовна стежка з Привату в А-Банк. Але мені в «Моїх платежах» у Приват24 (вебверсія) після пошуку за ЄДРПОУ А-Банку «малює» комісію 3 грн. Що я роблю не так? Підкажіть, будь ласка, у ПП. Буду дуже вдячна!
movnyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:04

  movnyk написав:Доброго вечора, шановні форумчани!
Потрібна ваша допомога. Десь читала, що є безкоштовна стежка з Привату в А-Банк. Але мені в «Моїх платежах» у Приват24 (вебверсія) після пошуку за ЄДРПОУ А-Банку «малює» комісію 3 грн. Що я роблю не так? Підкажіть, будь ласка, у ПП. Буду дуже вдячна!


3 грн - це безкоштовно, мабуть.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:11

  jay2004 написав:
  movnyk написав:Доброго вечора, шановні форумчани!
Потрібна ваша допомога. Десь читала, що є безкоштовна стежка з Привату в А-Банк. Але мені в «Моїх платежах» у Приват24 (вебверсія) після пошуку за ЄДРПОУ А-Банку «малює» комісію 3 грн. Що я роблю не так? Підкажіть, будь ласка, у ПП. Буду дуже вдячна!


3 грн - це безкоштовно, мабуть.


3 грн – це стандартна комісія для будь-якого платежу.
Сума, яку потрібно переказати, невелика. Тому навіть 3 грн – це «дорого».
movnyk
 
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