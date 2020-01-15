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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1505150615071508

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:29

Re: А-Банк

  Ой+ написав:Не знаю чи безплатно, але швидше:

Те же 3 грн.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:09

  Квесторе_поверніться написав:Так і не зрозумів шо Братки від Пороха хочуть?
http://finbalance.com.ua/news/dt-surkisi-v-londoni-podali-pozov-proti-poroshenka-tse-mozhe-vplinuti-na-privatbank


Крові і грошей
Суркіси переслідують виключно власний інтерес, а з подачею позову зволікали лише тому, що чекали завершення терміну президентства Порошенка. Може, й так, але самим фактом подання цього позову вони неабияк підіграють Коломойському з Боголюбовим. https://dt.ua/finances/atakuyut-surkisi ... 5767_.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:15

Re: А-Банк

  Ой+ написав:Крові і грошей

Попити крові Пороху бачу...а гроші за шо?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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