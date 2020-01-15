Суркіси переслідують виключно власний інтерес, а з подачею позову зволікали лише тому, що чекали завершення терміну президентства Порошенка. Може, й так, але самим фактом подання цього позову вони неабияк підіграють Коломойському з Боголюбовим. https://dt.ua/finances/atakuyut-surkisi ... 5767_.html
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