Суркіси переслідують виключно власний інтерес, а з подачею позову зволікали лише тому, що чекали завершення терміну президентства Порошенка. Може, й так, але самим фактом подання цього позову вони неабияк підіграють Коломойському з Боголюбовим. https://dt.ua/finances/atakuyut-surkisi ... 5767_.html
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Квесторе_поверніться написав:Попити крові Пороху бачу...а гроші за шо?
Через націоналізацію сім'я Суркісів втратила понад 248,6 мільйона доларів і 574 тисячі євро в кіпрській філії банку як юридичні особи і ще 1,04 мільярда гривень в Україні — уже як фізособи. Суркіси... "зроблять усе, аби якщо не повернути грошей, то хоча б зіпсувати Порошенку життя".