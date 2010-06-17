RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1505150615071508

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:29

Re: А-Банк

  Ой+ написав:Не знаю чи безплатно, але швидше:

Те же 3 грн.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 423
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:09

  Квесторе_поверніться написав:Так і не зрозумів шо Братки від Пороха хочуть?
http://finbalance.com.ua/news/dt-surkisi-v-londoni-podali-pozov-proti-poroshenka-tse-mozhe-vplinuti-na-privatbank


Крові і грошей
Суркіси переслідують виключно власний інтерес, а з подачею позову зволікали лише тому, що чекали завершення терміну президентства Порошенка. Може, й так, але самим фактом подання цього позову вони неабияк підіграють Коломойському з Боголюбовим. https://dt.ua/finances/atakuyut-surkisi ... 5767_.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3139
З нами з: 19.04.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:15

Re: А-Банк

  Ой+ написав:Крові і грошей

Попити крові Пороху бачу...а гроші за шо?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31485
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:53

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:В чому хужість?

Да ни в чем. Зимовий запас стал хуже Зимового запасу на 1% еще до Трансфер бонуса. :)

было 18.5%, потом 17,5%, сейчас 16.5%. Все от 10 тыс, все с кеш беком 0.5%
Верно?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2054
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:02

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Попити крові Пороху бачу...а гроші за шо?


Через націоналізацію сім'я Суркісів втратила понад 248,6 мільйона доларів і 574 тисячі євро в кіпрській філії банку як юридичні особи і ще 1,04 мільярда гривень в Україні — уже як фізособи. Суркіси... "зроблять усе, аби якщо не повернути грошей, то хоча б зіпсувати Порошенку життя".
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3139
З нами з: 19.04.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:16

  tavs написав:А з А-Банку в Приват є безкоштовна стежка?


tavs, можна СЕПом на універсальну привата. СЕП начебто зараз у а-банки безкоштовний
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 62
З нами з: 02.09.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 05:48

Maestro

  1finanсier написав:
  tavs написав:А з А-Банку в Приват є безкоштовна стежка?


tavs, можна СЕПом на універсальну привата. СЕП начебто зараз у а-банки безкоштовний
получал карту для выплат маестро и ни разу её не менял,вчера получил из банка звонок-с 24.01.20 карты Маестро банк не обслуживает. Было такое в новостях,?
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11818
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 06:16

  Квесторе_поверніться написав:Так і не зрозумів шо Братки від Пороха хочуть?
http://finbalance.com.ua/news/dt-surkisi-v-londoni-podali-pozov-proti-poroshenka-tse-mozhe-vplinuti-na-privatbank

Все понятно, очередное подтверждение, что банда гонтарева-рожкова разгромила банковскую систему украины и уничтожала банки не ради очистки системы, а в корыстных целях президента мародера и ради собственной наживы 8)
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10365
З нами з: 23.01.13
Подякував: 301 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 06:43

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так і не зрозумів шо Братки від Пороха хочуть?
http://finbalance.com.ua/news/dt-surkisi-v-londoni-podali-pozov-proti-poroshenka-tse-mozhe-vplinuti-na-privatbank

Все понятно, очередное подтверждение, что банда гонтарева-рожкова разгромила банковскую систему украины и уничтожала банки не ради очистки системы, а в корыстных целях президента мародера и ради собственной наживы 8)

Катерину завжди підтримую.
Арбітраж в Лондоні хай скаже про її роль.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31485
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 06:44

Re: А-Банк

  sens написав:карты Маестро банк не обслуживает

Минулого року таке було в банці Маркарової.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31485
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1505150615071508
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, WachtAmRhein і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8074, 8075, 8076
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80753 9530275
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 07:08
Flamingo
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3720, 3721, 3722
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37213 4565312
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 06:46
Квесторе_поверніться
Місто Банк 1 ... 60, 61, 62
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
614 126824
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 00:21
VASH

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.