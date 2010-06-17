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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1506150715081509

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 185
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 08:11

Тюряга плаче за бандиткою рожковою
є купа доказів як вона зливала інфу рашці і купу іншого криміналу діяла!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 08:18

  greenozon написав:Тюряга плаче за бандиткою рожковою
є купа доказів як вона зливала інфу рашці і купу іншого криміналу діяла!

Де ті докази ?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:41

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так і не зрозумів шо Братки від Пороха хочуть?
http://finbalance.com.ua/news/dt-surkisi-v-londoni-podali-pozov-proti-poroshenka-tse-mozhe-vplinuti-na-privatbank

Все понятно, очередное подтверждение, что банда гонтарева-рожкова разгромила банковскую систему украины и уничтожала банки не ради очистки системы, а в корыстных целях президента мародера и ради собственной наживы 8)


и шоб ниодавать липецкую фабрику ;)
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